Uncharted: nuova foto annuncia imminente ripresa della produzione

Di Pietro Ferraro venerdì 17 luglio 2020

Tom Holland annuncia imminente ripresa della produzione per l'atteso film di Uncharted.

Al travagliato film di Uncharted è capitato davvero di tutto, ma ora dopo lo stop durante il primo giorno di riprese in Germania, causa emergenza Coronavirus, Tom Holland ha pubblicato una nuova foto che annuncia che le riprese dell'atteso adattamento cinematografico delle avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake sono in procinto di ripartire, naturalmente dopo il via libera delle autorità competenti e nella massima sicurezza.

Holland ha utilizzato Instagram per condividere uno scatto di quella che sembra il retro di una sedia da set su cui campeggia una scritta rossa che dice "Nate", foto accompagnata dal messaggio "#Uncharted". In realtà Holland aveva in origine scritto anche "Primo giorno di riprese" nel messaggio, ma la Sony è intervenuta smentendo il via alle riprese, ma confermando che si stanno preparando a riprendere la produzione e sperano che ciò avvenga in tempi brevi.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Tom Holland (@tomholland2013) in data: 15 Lug 2020 alle ore 12:59 PDT

Holland ha condiviso anche un'altra immagine in cui mostra il suo fisico scolpito, secondo l'attore allo scopo di non sfigurare vicino alla sua co-star Mark Wahlberg che in origine doveva interpretare Nathan Drake, ma che in questo prequel è stato reclutato come Victor Sully, il mentore di Drake. Holland ha pubblicato la foto sul suo account Instagram (via Screenrant) mostrando la sua trasformazione per "Uncharted".

Il film è diretto dal Ruben Fleischer di Venom e Benvenuti a Zombieland 2, quinto regista ad avvicendarsi durante la travagliata fase di sviluppo. Fleischer dirige da una sceneggiatura di Art Marcum e Matt Holloway. Holland sarà affiancato nel cast anche da Antonio Banderas, Sophie Ali e Tati Gabrielle. La serie di videogiochi "Uncharted" creata da Naughty Dog e pubblicata da PlayStation ad oggi venduto oltre 41 milioni di copie a livello globale.

Il film di "Uncharted" è attualmente previsto nei cinema per il 16 luglio 2021.