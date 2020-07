Double World: il fantasy cinese salta i cinema e arriva su Netflix (nuovo trailer)

Di Pietro Ferraro giovedì 16 luglio 2020

Mostri, arti marziali e guerrieri nel nuovo trailer di "Double World", il fantasy basato sull'omonimo gioco online in arrivo su Netflix.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un nuovo trailer di Double World, l'epico fantasy cinese diretto da Teddy Chan (Kung Fu Jungle, Bodyguards and Assassins) basato sull'omonimo popolare gioco MMORPG da oltre 300 milioni di giocatori ew sviluppato da Giant Network.

Il film vede protagonista l'attore e cantante Henry Lau (Qua la zampa 2) nei panni di un giovane abitante di un villaggio che s'imbarca in un'avventura che lo porterà ad una competizione indetta da un signore della guerra per decretare i migliori guerrieri. Il cast è completato Mark Cheng, Peter Ho, Him Law, Lin Chen Han e Jiang Luxia.

Il sito Variety riporta che Doble World rinuncerà ad un'anteprima nei cinema cinesi a favore di un debutto online simultaneo su Netflix e sul servizio di streaming cinese iQiyi. Il film sarà trasmesso in streaming via iQiyi in Cina il 24 luglio e poi debutterà su Netflix, che è bloccato in Cina, per tutti gli altri territori in cui opera la piattaforma il successivo 25 luglio.

Realizzato con un budget di circa 43 milioni di dollari e composto per l'80% di effetti speciali, "Double World" è prodotto da Soi Cheang (The Monkey King 1 & 2) e co-prodotto da Giant Pictures, Filmko Entertainment e Alibaba Pictures.