Netflix sta sviluppando un film su Jessica Watson, la più giovane velista in solitaria

Di Pietro Ferraro giovedì 16 luglio 2020

Il libro di memorie "True Spirit" della più giovane velista in solitaria diventerà un film originale Netflix.

True Spirit, il libro di memorie di Jessica Watson diventerà un film. Il progetto è in sviluppo da Netflix e racconterà della velista australiana Jessica Watson, la più giovane al mondo a completare nel 2009 la circumnavigazione del globo in solitaria, senza sosta e senza assistenza. Watson è sopravvissuta ad una serie di guasti in mare per 210 giorni su una barca (sloop) lunga poco più di 10 metri ed rientrata a Sydney, in Australia, tre giorni prima del suo diciassettesimo compleanno.

Il sito Deadline riporta che la regia del film è stata affidata a Sarah Spillane alla sua terza regia dopo i drammi Around the Block con Christina Ricci e This Life. Spillane si occuperà anche della sceneggiatura insieme a Cathy Randall (Ritorno all'Isola di Nim).

La sinossi del libro:

Ispirato da coloro che l'hanno preceduta - e in particolare Kay Cottee e Jesse Martin - questa è una ricerca e una storia che catturerà i cuori e l'immaginazione di tutti coloro che ammirano uno spirito avventuroso. "True Spirit" copre tutto ciò che i lettori vogliono sapere: la pianificazione, l'itinerario, cosa ha fatto per preparasi e come i suoi genitori hanno fatto i conti con la sua decisione; cosa pensava mentre navigava, cosa leggeva, cosa mangiava e come viveva su quella piccola barca di dieci metri; come è riuscita a non vedere nessuno per mesi alla volta, gli elementi e gli inevitabili problemi tecnici; come si è sentita Jessica mentre affrontava le acque pericolose da sola e come l'esperienza ha cambiato la sua vita. Questo è il libro che risponderà a molte delle domande poste dai follower del blog di Jessica e quelli che l'hanno vista in televisione, l'hanno ascoltata alla radio, o hanno letto delle sue fantastiche avventure sui giornali e sulle riviste.

Watson che sarà consulente per il film ha girato il documentario "210 Days" narrato da Richard Branson e nel 2011 è stata nominata giovane australiana dell'anno.

È un privilegio che Netflix dia vita alla mia storia. Spero che il film ispiri le persone di tutto il mondo a provare a navigare e anche a perseguire le proprie avventure. Sono entusiasta che sarà diretto da Sarah e supportato da un team di produzione così forte. Jessica Watson

Il film è prodotto da Debra Martin Chase ("Pretty Princess", "4 amiche e un paio di jeans") di Martin Chase Productions e Andrew Fraser ("Lion") di Sunstar Entertainment. Spillane e Shahen Mekertichian per Sunstar Entertainment saranno i produttori esecutivi.