The New Mutants: nuovo trailer italiano annuncia panel al Comic-Con@Home

Di Pietro Ferraro venerdì 17 luglio 2020

Lo spin-off horror degli X-Men cinematografici farà tappa alla versione virtuale del San Diego Comic-Con 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

20th Century Studios ha reso disponibile un nuovo teaser trailer di The New Mutants che annuncia un panel del film in arrivo al Comic-Con@Home il 23 luglio.

Il travagliato e più volte rinviato spin-off horror degli X-Men cinematografici ha una data di uscita fissata al 28 agosto, ma visto l'andazzo legato al lockdown per Coronavirus è molto probabile che tale data non verrà confermata e forse ne verrà annunciata una nuova durante il panel che includerà il regista Josh Boone e i membri del cast Maisie Williams (Wolfsbane), Anya Taylor-Joy (Magik), Charlie Heaton (Cannonball), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes), Blu Hunt (Mirage) e Henry Zaga (Sunspot).

I Nuovi Mutanti sono un gruppo di mutanti adolescenti ancora in fase di addestramento che di tanto in tanto collaborano con la squadra degli X-Men. La squadra è apparsa per la prima volta nel mondo di Marvel Comics nel 1982 creata dalla leggenda del fumetto Chris Claremont in collaborazione con Bob McLeod.

Twentieth Century Studios in associazione con Marvel Entertainment presenta "The New Mutants", un thriller-horror originale ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è tenuto imprigionato per il monitoraggio psichiatrico. Quando iniziano a verificarsi strani eventi, sia le loro nuove abilità mutanti che le loro amicizie verranno messe alla prova mentre combattono per cercare di uscirne vivi. Diretto da Josh Boone ("Colpa delle stelle") e scritto da Josh Boone e Knate Lee, le star di "The New Mutants": Maisie Williams ("Il trono di spade"); Anya Taylor-Joy ("Glass"); Charlie Heaton ("Stranger Things"); Alice Braga ("Predators"); Blu Hunt ("The Originals"); e Henry Zaga ("Tredici "). Il film è prodotto da Simon Kinberg, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner con Stan Lee e Michele Imperato Stabile in qualità di produttori esecutivi.