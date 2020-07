Black Adam: Noah Centineo sarà il supereroe Atom Smasher

Di Pietro Ferraro venerdì 17 luglio 2020

Noah Centineo si unisce a Dwayne Johnson nel cast di Black Adam, nuovo film dell'Universo Esteso DC.

Casting news per Black Adam il film in solitaria dell'antagonista di Shazam interpretato per l'occasione dal divo Dwayne "The Rock" Johnson. Il sito THR riporta che l'attore Noah Centineo è stato reclutato per il ruolo del supereroe Atom Smasher pseudonimo di Albert Rothstein.

"Black Adam" doveva iniziare la produzione questo mese per un'uscita nelle sale fissata a dicembre 2021, parliamo al passato poiché l'emergenza Coronavirus si è letteralmente abbattuta su cinema e produzioni sparigliando le carte, lasciando un enorme senso di incertezza e una pletora di slittamenti di pellicole di primo piano direttamente all'anno prossimo.

Noah Centineo lanciato da Disney Channel si è fatto notare nella serie tv The Fosters ed ha raggiunto la notorietà internazionale grazie ad alcune commedie originali Netflix tra cui Tutte le volte che ho scritto ti amo, The Perfect Date e P. S. Ti amo ancora. Per quanto riguarda il grande schermo dopo un ruolo nel recente reboot Charlie's Angels, Centineo è in lizza per interpretare He-Man nel nuovo film live-action dei Masters of the Universe.

Atom Smasher ha avuto una prima incarnazione di nome Nuklon sulle pagine di "All-Star Squadron n. 25" (settembre 1983), creato da Roy Thomas e disegnato da Jerry Ordway, come alter ego di Manfred Mota; la seconda incarnazione è stata creata da David S. Goyer e James Dale Robinson, con disegni di Scott Benefiel, come alter ego di Albert Rothstein con un esordio nell'albo "JSA Secret Files n. 1" (agosto 1999) dove si è unito ala Justice Society of America che abbiamo appreso da Johnson apparirà nel film di Black Adam. Per quanto riguarda i superpoteri, Atom Smasher è dotato di super-forza, può modificare le sue dimensioni e controllare la sua densità corporea. Una versione live-action e malvagia di Rothstein è apparsa nella seconda stagione della serie tv The Flash interpretata da Adam Joseph Copeland.

Il film di Black Adam parte dell'Universo Esteso DC sarà diretto dallo specialista in thriller Jaume Collet-Serra che torna a dirigere The Rock dopo Jungle Cruise. Altri crediti di Collet-Serra includono Orphan, Unknown - Senza identità, Paradise Beach - Dentro l'incubo e L'uomo sul treno - The Commuter.