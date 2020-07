Mamma ho perso l'aereo: Kenan Thompson, Chris Parnell e Ally Maki nel reboot di Disney Plus

Di Pietro Ferraro venerdì 17 luglio 2020

Nuovi nomi ufficiali per il nutrito cast del reboot del classico Mamma ho perso l'aereo.

Casting news per il reboot di Mamma ho perso l'aereo di Disney Plus, il sito Disinsider (via Deadline) riporta che Kenan Thompson (Saturday Night Live), Chris Parnell (Piccoli Brividi 2) e Ally Maki (Cloak & Dagger) saranno tutti nel film che avrà nuovi personaggi e una trama completamente nuova.

Disinsider aggiunge al trio anche Aisling Bea (The Trap), Pete Holmes (Adam il rompiscatole), Timothy Simons (Attenti a quelle due) e Mikey Day (La piccola boss) che vanno tutti ad aggiungersi ai precedentemente annunciati Archie Yates (Jojo Rabbit), Rob Delaney (Fast & Furious - Hobbs & Shaw) ed Ellie Kemper (Sex Tape - Finiti in rete).

Il nuovo film è incentrato su un ragazzo di nome Max, interpretato da Archie Yates, che ha rubato una bambola di porcellana, e una coppia, Pam e Hunter, interpretati da Ellie Kemper e Rob Delaney che entrerà in conflitto con Max per riprendersi la bambola. Per quanto riguarda gli altri ruoli Thompson interpreterà Gavin, Parnell sarà Zio Stu e Maki vestirà i panni di un personaggioo di nome Mei.

Mickey Day oltre a recitare ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Streeter Seidell, un autore del Saturday Night Live. Dan Mazer regista di Nonno scatenato dirigerà il reboot prodotto da Hutch Parker e Dan Wilson.

L'originale "Mamma ho perso l'aereo" del 1990 seguiva Macaulay Culkin nei panni di Kevin McAllister, un ragazzino di 8 anni che i genitori hanno dimenticato accidentalmente a casa per le vacanze di Natale. Kevin dopo un momento di euforia si ritrova costretto a difendere la sua casa assediata da una spassosa coppia di ladri imbranati interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern. Il film è diventato un classico natalizio e ha incassato la bellezza di 476 milioni di dollari generando 4 sequel tra cui cui Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York del 1992 che ha visto Culkin riprendere il ruolo di Kevin.

La produzione del reboot è stata bloccata all'inizio della pandemia di coronavirus insieme ad altre produzioni Disney come i remake live-action La sirenetta e Peter Pan & Wendy e Shrunk, il sequel-reboot del classico Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi.

Fonte: The Disinsider