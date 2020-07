The Devil All the Time: Netflix annuncia il thriller con Robert Pattinson, Tom Holland e Sebastian Stan

Di Pietro Ferraro venerdì 17 luglio 2020

Un cast stellare per l'adattamento del romanzo d'esordio di Donald Ray Pollock in arrivo su Netflix il 16 settembre.

La pandemia globale di coronavirus e il lockdown generalizzato hanno dato un poderoso slancio alle piattaforme streaming tra cui svetta il colosso Netflix, che pare abbia aggiunto ben 10 milioni di nuovi abbonati nel secondo trimestre.

In attesa che le produzioni cinematografiche e televisive ripartano in tutto il mondo, Netflix prosegue nell'annunciare nuovi progetti in arrivo e tra questi c'è il thriller psicologico The Devil All the Time che vanta un nutrito cast stellare che include tra gli altri Tom Holland, Robert Pattinson e Sebastian Stan.

"The Devil All the Time" è basato sul libro omonimo di Donald Ray Pollock che "sposa l'intensità contorta del Natural Born Killers di Oliver Stone con i toni religiosi e gotici di Flannery O'Connor nella sua forma più ossessiva". La trama si svolge tra la seconda guerra mondiale e gli anni sessanta e segue le storie di diverse persone che sono state danneggiate dagli effetti della guerra.

La trama del romanzo:

Ambientato nell'Ohio meridionale e nella Virginia occidentale, "The Devil All the Time" segue un cast di personaggi avvincenti e bizzarri dalla fine della seconda guerra mondiale agli anni '60. C'è Willard Russell, tormentato veterano della carneficina nel Pacifico meridionale, che non può salvare la sua bella moglie, Charlotte, da una morte angosciante per cancro, non importa quanto sangue sacrificale versi sul suo libro di preghiere. Ci sono Carl e Sandy Henderson, un team di serial killer marito e moglie, che percorrono le autostrade americane alla ricerca di modelli adatti da fotografare e assassinare. C'è il predicatore Roy che maneggia ragni e il suo paralitico e virtuoso suonatore di chitarra Theodore, in fuga dalla legge. E nel mezzo di tutto ciò c'è Arvin Eugene Russell, figlio orfano di Willard e Charlotte, che cresce per diventare un uomo buono, ma ha un lato violento.

A Tom Holland meglio noto come nuovo Spider-Man dell'UCM, Robert Pattinson nuovo Batman cinematografico e Sebastian Stan meglio noto come il Soldato d'Inverno dei film Marvel si aggiungono Bill Skarsgard, Riley Keough, Jason Clarke, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Harry Melling e Pokey LaFarge.

"The Devil All the Time" diretto da Antonio Campos (The Sinner) e scritto dal regista con l'esordiente Paulo Campos è attualmente in fase di post-produzione e debutterà su Netflix a livello globale il 16 settembre.

Fonte: ComicBook