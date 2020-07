Apollo 10 ½: A Space Age Adventure, Richard Linklater dirige un film d’animazione per Netflix

Di Antonio M. Abate venerdì 17 luglio 2020

Lo sbarco sulla Luna da una prospettiva insolita e con una tecnica innovativa per il prossimo film di Richard Linklater

Dopo aver orbitato attorno all'animazione con A Scanner Darkly, Richard Linklater decide di tuffarsi su un progetto in qualche modo affine a quello appena menzionato con Apollo 10 ½: A Space Age Adventure (via Deadline).

Ambientato nel 1969, ovvio riferimento alla missione dell'Apollo sulla Luna, quest'avventura vede l'intrecciarsi di due prospettive: quelle dell'astronauta e del centro di controllo mentre celebrano il trionfante momento da un lato, mentre dall'altro quella di un ragazzino che vicino la NASA ma che segue l'evento dalla TV come chiunque altro nel mondo.

Lo stile adottato è un ibrido che contempla live action, disegno a mano e computer grafica, esperimento non meno interessante rispetto a quanto visto nel summenzionato A Scanner Darkly, dove si fece ricorso alla tecnica del rotoscopio.

Prodotto da Netflix, Linklater ha attinto dai ricordi della sua infanzia in quel di Houston, a conferma che, come per il prossimo film di James Gray, anche in questo caso si tratta di una vicenda in cui c'è molto di personale. Nel cast figurano Jack Black, Zachary Levi, Glen Powell, Josh Wiggins, Milo Coy, Lee Eddy, Bill Wise, Natalie L’Amoreaux, Jessica Brynn Cohen, Sam Chipman e Danielle Guilbot.