I’m Thinking of Ending Things, prime immagini del film di Charlie Kaufman

Di Antonio M. Abate venerdì 17 luglio 2020

In uscita a settembre su Netflix, ecco le prime immagini del prossimo film di Charlie Kaufman

Con non poco interesse si attende l'uscita di I’m Thinking of Ending Things, l'ultimo lavoro di Charlie Kaufman, di cui EW ci offre in esclusiva le prime due immagini.

Protagonisti di questa storia sono Jake (Jesse Plemons) e la sua ragazza (Jessie Buckley), i quali si stanno dirigendo verso la casa dove lui ha trascorso l'infanzia, per andare a trovare i suoi genitori (David Thewlis e Toni Collette). Giunti a destinazione accade di tutto: le leggi della realtà si piegano, mescolandosi ai ricordi.

Insomma, qualcosa di molto affine ai lavori precedenti di Kaufman, il quale, al ritorno al live action dopo oltre un decennio (di mezzo la parentesi molto felice con Anomalisa), ha tenuto a precisare non essere stato suo interesse far attorcigliare i fili dei nostri cervelli più di quanto fatto in passato, sebbene anche questo nuovo film si collochi entro quel solco lì.

«Solitudine, disperazione e rimorso» sono i tratti salienti di questa storia, ed anche questo uno lo mette in conto. Così come non sorpendere che Jake sia una persona che entra in ansia facilmente - in primis, spiega Kaufman, proprio perché non ha idea di come reagirà la sua fidanzata dopo aver conosciuto i suoi genitori.

C'è di buono che non dovremo attendere chissà quanto per vedere I’m Thinking of Ending Things, che sarà infatti disponibile su Netflix a partire dal 4 settembre.