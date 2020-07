The Gray Man: Chris Evans e Ryan Gosling per il thriller Netflix dei Fratelli Russo

Di Pietro Ferraro sabato 18 luglio 2020

Il thriller bestseller di Mark Greaney arriva sul grande schermo diretto dai registi di "Avengers: Endgame".

Dopo il blockbuster Avengers: Endgame i Fratelli Russo dirigeranno The Gray Man, un thriller d'azione prodotto da Netflix che vedrà protagonisti Chris Evans e Ryan Gosling.

Il sito Deadline riporta che Netflix ha fornito 200 milioni dio dollari di budget ai Russo per adattare l'omonimo romanzo di Mark Greaney del 2009. Joe Russo ha scritto una prima bozza della sceneggiatura di "The Grey Man" su cui sono poi intervenuti Christopher Markus e Stephen McFeely (Avengers: Endgame).

Il thriller d'azione come l'Assassins con Stallone e Banderas segue un duello mortale tra due killer professionisti con Court Gentry (Gosling) che viene braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Evans), ex partner di Gentry alla CIA. The Grey Man si è trasformato in una serie di libri di successo, ad oggi si contano dieci libri con l'ultimo "Relentless" in arrivo nel 2021, e l'aspettativa è che Gosling riprenda il personaggio per più sequel.

La trama del romanzo:

Court Gentry per quelli che si nascondono nell'ombra è conosciuto come l'Uomo Grigio. È una leggenda nelle operazioni sotto copertura, si muove silenziosamente da un lavoro all'altro, realizzando l'impossibile per poi svanire. E colpisce sempre il suo obiettivo. Sempre. Ma ci sono forze più letali di Gentry nel mondo. Forze come soldi e potere. E ci sono uomini che li considerano l'unica valuta per cui valga la pena lottare. E ai loro occhi Gentry è appena diventato superfluo. Ma Court Gentry dimostrerà che, per lui, non esiste un'area grigia tra uccidere per vivere e uccidere per rimanere in vita...

Dopo aver diretto "The Winter Soldier", "Civil War", "Infinity War" e "Endgame" per Marvel Studios Anthony e Joe Russo si sono dati da fare con la loro società di produzione AGBO con cui hanno prodotto i thriller d'azione City of Crime e Tyler Rake, l'acclamato horror sovrannaturale Relic, il film biografico Cherry con Tom Holland e il film fantascientifico Everything Everywhere All at Once, questi ultimi attualmente in post-produzione.

Il film sarà prodotto dai Fratelli Russo e Mike Larocca di AGBO, insieme a Joe Roth e Jeff Kirschenbaum per Roth Kirschenbaum. Le riprese prenderanno il via nel 2021.