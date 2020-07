Possessor: primo trailer senza censure del thriller di Brandon Cronenberg

Di Pietro Ferraro sabato 18 luglio 2020

Il figlio di David Cronenberg dopo l'esordio "Antiviral" torna con un thriller fantascientifico dai risvolti psicologici.

Disponibile un primo trailer "red band" del thriller Possessor di Brandon Cronenberg, secondo film per il figlio del regista David Cronenberg dopo Antiviral.

La trama ufficiale:

Tasya Vos (Andrea Riseborough, The Grudge) è un agente aziendale che utilizza una avanzata tecnologia di impianto cerebrale per abitare i corpi di altre persone, spingendoli a commettere omicidi a beneficio dell'azienda. Mentre riceve un dono speciale per il lavoro, le sue esperienze in questi lavori hanno causato un cambiamento drammatico in lei e nella sua stessa vita, che la costringono a lottare per reprimere i ricordi e gli impulsi violenti. Mentre la sua tensione mentale si intensifica, inizia a perdere il controllo e presto si ritrova intrappolata nella mente di un uomo (Christopher Abbott, First Man - Il primo uomo) la cui identità minaccia di cancellare la propria.

Nel film recitano anche Tuppence Middleton (The Imitation Game), Sean Bean (Il signore degli anelli) e Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), Rossif Sutherland, Raoul Bhaneja, Kabir Bedi e Kaniehtiio Horn.

"Antiviral" il debutto di Cronenberg è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes e ha vinto come miglior opera prima canadese al Toronto International Film Festival e miglior regista esordiente al Sitges Film Festival.

Il film è una coproduzione canadese / britannica prodotta da Niv Fichman, Kevin Krikst e Fraser Ash per Rhombus Media e Andy Starke per Rook Films. L'uscita del film è prevista entro l'anno.