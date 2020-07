Box Office Italia: "Gli anni più belli" fa suo weekend e settimana

Di Pietro Ferraro lunedì 20 luglio 2020

Gli anni più belli fa suo il weekend, Joker e Il meglio deve ancora venire chiudono il podio.

Un'altra settimana estiva per la stagione cinematografica italiana che segna il ritorno in sala del nostalgico Gli anni più belli, l'omaggio di Muccino a Monicelli fa suo il weekend (€ 19.101) e si piazza in vetta agli incassi della settimana (€ 62.422). Il resto del podio vede un secondo posto per l'acclamato Joker (€ 3.197) e un terzo posto conquistato dalla commedia francese Il meglio deve ancora venire (€ 2.544).

Il resto della classifica vede al quarto posto il film in costume Emma (€ 2.501) seguito dal quinto posto della commedia Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen (€ 2.109); la ficcante e poetica parodia sul nazismo Jojo Rabbit (€ 2.007) si piazza al sesto posto seguita dall'ultimo film di Tarantino C'era una volta...a Hollywood (€ 1.923) che fa suo il settimo posto. Si piazza invece ottavo il dramma Favolacce (€ 1.715) recentemente premiato con due Globi d'Oro. La classifica si chiude con il nono posto del sequel d'animazione Trolls World Tour (€ 1.656) e il premio Oscar Parasite che aggiunge altri € 1.651 al totale settimanale (€ 21.272) e fa suo il decimo posto.

Questa settimana arriva nelle sale, dopo la tappa in streaming su Disney +, la commedia d'animazione fantasy Onward (22 luglio).

Top 10 incassi totali

1. Gli anni più belli.....€ 5.485.978

2. Parasite.....€ 5.633.118

3. Jojo Rabbit.....€ 3.991.095

4. Favolacce.....€ 95.787

5. Joker.....€ 29.597.158

6. C'era una volta...a Hollywood.....€ 11.970.194

7. I Miserabili.....€ 97.439

8. Cena con delitto - Knives Out.....€ 5.110.884

9. La Dea Fortuna.....€ 8.208.994

10. Trolls World Tour € 18.958

Fonte: Cinetel