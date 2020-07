Godzilla vs Kong: nuova immagine ufficiale del quarto capitolo del Monsterverse

Di Pietro Ferraro domenica 19 luglio 2020

L'epocale scontro tra Godzilla e King Kong arriverà al cinema il 21 maggio 2021.

Grazie all'account Twitter Kaiju News Outlet (via Heroic Hollywood) possiamo mostrarvi una nuova immagine ufficiale di Godzilla vs. Kong, si tratta della confezione di uno dei giocattoli realizzati per il merchandise legato al crossover che mostra i due Titani pronti allo scontro.

Come si può vedere dall'immagine i due protagonisti hanno le medesime dimensioni ciò vuol dire che Kong nel frattempo è cresciuto ampliando le già notevoli dimensioni viste in Kong: Skull Island che ritraevano il Kong più grande si tutte le versioni americane.







Breaking: The first official look at Godzilla and Kong facing off has been revealed. The image was found on the back of the new Godzilla vs. Kong Playmates Toys figure packaging. pic.twitter.com/jSUEEEdodl

— Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) July 18, 2020

Alla regia del film c'è l'Adam Wingard del remake americano di Death Note e del sequel Blair Witch mentre le musiche sono curate da Tom Holkenborg aka Junkie XL noto per il suo lavoro in Mad Max: Fury Road e Batman v Superman: Dawn of Justice. Wingard dirige da una sceneggiatura scritta da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi), Patrick McKay e JD Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicles), Cat Vasko (Queen of the Air), TS Nowlin (The Maze Runner, Pacific Rim - La rivolta) e J. Michael Straczynski (World War Z).





In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro fa sì che Godzilla e Kong siano in rotta di collisione e vedranno le due forze più potenti della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia per secoli. Mentre Monarch intraprende una pericolosa missione in un terreno inesplorato scoprendo indizi sulle origini dei Titani e una cospirazione umana che minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra.

Il film è interpretato da Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Eiza González, Julian Dennison e Brian Tyree Henry, Demian Bichir, Rebecca Hall, Jessica Henwick, Lance Reddick e Kyle Chandler.

"Godzilla vs. Kong", quarto film dell'universo condiviso noto come "Monsterverse". arriverà nei cinema il 21 maggio 2021.