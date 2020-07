Tom e Jerry: svelato il logo ufficiale del film live-action

Di Pietro Ferraro domenica 19 luglio 2020

Tom & Jerry torneranno al cinema il 16 aprile 2021 in un nuovo film realizzato con un mix di live-action e animazione.

E' stato svelato da Warner Bros. (via ComicBook) il logo ufficiale del primo film live-action di Tom & Jerry che presenta anche un primo sguardo ai due personaggi di Hanna-Barbera che sono ritratti nel loro look classico senza alcuna modifica percettibile.

Tom & Jerry saranno contornati da un cast composto interamente da attori in carne ed ossa, ma non saranno animati utilizzando CG, come accaduto ad esempio con il live-action di Scooby-Doo, ma con animazione tradizionale mantenendo il look più simile possibile all'originale, senza dubbio lo scivolone estetico avuto con il live-action di Sonic ha insegnato qualcosa.

Il cast "umano" di "Tom & Jerry" includerà Chloë Grace Moretz e Michael Peña nei panni di Kayla e Terrence, che lavorano in un hotel di cui Jerry ha fatto la sua casa. Kayla e Terrence sono intenzionati a sbarazzarsi dell'indesiderato inquilino e così coinvolgono Tom scatenando la classica battaglia tra gatto e topo che ha reso i due personaggi dei divi dell'animazione. T5om & Jerry torneranno sul grande schermo a venti anni esatti dal lungometraggio Tom & Jerry - Il Film, ma in questo caso i due personaggi non saranno parlanti. Il resto del cast include Colin Jost, Ken Jeong, Robert Delaney, Jordan Bolger, Pallavi Sharda, Janis Ahern, Leandra Ryan, Jeremy Ang Jones e Christina Chong.

"Tom & Jerry" prodotto da Warner Bros. Animation Group è diretto da Tim Story (Poliziotto in prova) e scritto dagli esordienti Eric Gravning e April Prosser con Katie Silberman (La rivincita delle sfigate) e Kevin Costello (Jean-Claude Van Johnson). Il film uscirà nelle sale il 16 aprile 2021.