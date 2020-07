Saints Row: lo sceneggiatore Greg Russo aggiorna sul film live-action

Di Pietro Ferraro domenica 19 luglio 2020

Lo sviluppo del film tratto dal videogioco "Saints Row" procede spedito.

Lo sviluppo del film live-action ispirato al videogioco Saints Row a quanto pare procede spedito, a rivelarlo lo sceneggiatore Greg Russo che ha utilizzato Twitter aggiornare i fan. Russo ha condiviso sul suo account Twitter una foro della seconda bozza della sceneggiatura dell'adattamento datata luglio 2020.

"Saints Row" è una serie di videogiochi di azione e avventura open world nota per i suoi elementi comici. Le storie dei giochi sono scritte come commedie che presentano omaggi e parodie della cultura pop. L'originale "Saints Row" ambientato nella fittizia città di Stilwater, situata nello stato del Midwest del Michigan (Stati Uniti), è uscito nel 2006 con successo di critica e successo commerciale e ha generato tre sequel: Saints Row 2, Saints Row: The Third e Saints Row IV diventando una delle serie di videogiochi più vendute di tutti i tempi.

Alla regia dell'adattamento è designato F. Gary Gray, regista di Fast & Furious 8 e Men in Black: International. Fenix ​​e Occupant produrranno il film insieme a Koch Films, sussidiaria della tedesca Koch Media.

Russo che ha paragonato l'approccio al live-action di Saints Row a Kingsman - Secret Service ha scritto anche il reboot di Mortal Kombat in arrivo nei cinema all'inizio del prossimo anno, mentre il film di Saints Row non ha ancora una data di uscita designata.





Fonte: GameRant