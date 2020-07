The Old Guard punta alla top 10 dei film più visti di sempre su Netflix

Di Pietro Ferraro lunedì 20 luglio 2020

The Old Guard con Charlize Theron guerriera immortale lanciatissimo su Netflix

The Old Guard sta avendo un grande riscontro su Netflix, l'action a tinte fantasy basato sull'omonimo fumetto di Greg Rucka vede Charlize Theron alla guida di un team di mercenari / guerrieri immortali che include anche l'italiano Luca Marinelli.

A soli dieci giorni dal debutto lo scorso 10 luglio, The Old Guard sta battendo record e l'account Twitter del colosso streaming snocciola qualche cifra.

The Old Guard sta battendo record! Il film di successo di Charlize Theron è già tra i primi 10 film Netflix più popolari di sempre - e Gina Prince-Bythewood è la prima regista di colore della lista. Il film è attualmente sulla buona strada per raggiungere 72 milioni di famiglie nelle sue prime 4 settimane!

72 milioni di famiglie equivarrebbe ad una sesta posizione nella recente top 10 rivelata da Netflix sui 10 film originali più visti di sempre sul canale streaming, classifica che ha visto il podio occupato nell'ordine da Tyler Rake (99 milioni); Bird Box (89 milioni); 6 Underground (83 milioni).

Il sito Collider però fa notare che se la modalità di calcolo di queste cifre è rimasta la stessa non è esattamente affidabilissima dato che "i totali delle visualizzazioni vengono calcolati contando il numero di abbonati che hanno visto almeno due minuti di un film o programma TV.", il sito però aggiunge che "Non è chiaro se tale metrica sia cambiata negli ultimi mesi."

La trama di "The Old Guard" segue un gruppo di mercenari capitanato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron) che protegge da secoli il mondo dei mortali. Stranamente i componenti della squadra non possono morire, ma durante una missione questa loro straordinaria capacità diventerà pubblica. Ora tocchera ad Andy e all'ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.