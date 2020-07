Keanu Reeves sta scrivendo una serie a fumetti che lo vede protagonista

Di Pietro Ferraro lunedì 20 luglio 2020

Dopo la serie John Wick e il videogioco Cyberpunk 2077 Keanu Reeves si cimenta con il mondo dei fumetti.

Dopo la recente incursione nel mondo dei videogiochi con Cyberpunk 2077, l'attore Keanu Reeves sta scrivendo un fumetto dal titolo BRZRKR che lo vede protagonista nei panni di un immortale che dopo aver vagato per la terra per secoli reclutato dal governo degli Stati Uniti per svolgere missioni segrete, in poche parole "Highlander incontra The Old Guard".

Reeves oltre a prestare le sue fattezze al protagonista è anche co-autore dei testi con Matt Kindt. La serie in 12 numeri sarà pubblicata da Boom! Studios.

Ho amato i fumetti sin da quando ero bambino e hanno avuto un'influenza significativa su di me artisticamente. Avere la possibilità di creare BRZRKR e collaborare con leggende del settore come lo scrittore Matt Kindt, l'artista Alessandro Vitti, l'artista del colore Bill Crabtree, il letterer Clem Robins e il concept artist e illustratore di copertine Rafael Grampá - insieme ai grandi personaggi di BOOM! Studios - è un sogno diventato realtà.

I crediti di Matt Kindt sono impressionanti e includono Revolver, 3 Story, Super Spy, 2 Sisters, Folklords, Black Badge, Justice League of America, Spider-Man, Ninjak e Divinity, solo per citarne alcuni. Kindt è stato nominato a sei Eisner Awards e sei Harvey Awards (e ha vinto una volta). Il suo lavoro è stato pubblicato in francese, spagnolo, italiano, tedesco e coreano.

Le migliori collaborazioni hanno ogni partner che porta sul tavolo qualcosa di unico. Con BRZRKR abbiamo mescolato un potente cocktail di tutte le cose che amiamo: la storia di un guerriero immortale intriso di storia, cospirazioni, spiritualità e un gigantesco aiuto dell'azione e della violenza dei bonari - il tutto con uno scopo intenso e alla fine una scoperta straziante. Matt Kindt

Alessandro Vitti è un artista di fumetti italiano noto per il suo lavoro con editori in Italia, Francia e Stati Uniti. Vitti ha lavorato su Brendon e Saguaro per Sergio Bonelli Editore. È stato l'artista di Secret Warriors con Jonathan Hickman e di Iceman con Sina Grace, oltre a diverse altre serie di successo per Marvel Entertainment, Hardcore con Andy Diggle per Skybound, Suiciders: Kings of HelL.A. con Lee Bermejo per Vertigo e Red Lanterns con Charles Soule per DC Comics. Vitti è anche il co-creatore di Red Dread con Matteo Strukul, pubblicato da Lateral Studio.

Stavo visitando New York quando BOOM! Gli studi mi hanno contattato riguardo a BRZRKR e appena ho visto che avrei lavorato con Matt Kindt e Keanu Reeves, saltavo di eccitazione perché sapevo che sarebbe stata un'esperienza incredibile. E avevo ragione! Questa serie ha tutto ciò che amo disegnare e non vedo l'ora che arrivi nei negozi in modo da poterla condividere con tutti voi! Alessandro Vitti

Il primo numero di "BRZRKR" presenta la copertina principale dell'illustratore superstar Rafael Grampá (Dark Knight Returns: The Golden Child), oltre ad una variante di copertina di Vitti e dell'artista Mark Brooks (Star Wars: Han Solo).

Matt Gagnon, caporedattore, BOOM! Studios Keanu è una forza creativa come nessun altro ed è stata un'esperienza irripetibile collaborando alla sua prima serie di fumetti. Il grande Matt Kindt, uno dei miei creatori preferiti in assoluto, sta lavorando fianco a fianco con Keanu per le sceneggiature, il brillante Alessandro Vitti sta illustrando questa serie in dettagli brutalmente squisiti e il sempre fenomenale Rafael Grampá sta offrendo copertine accattivanti. BRZRKR è un'epica di fumetti viscerale e magistralmente realizzata. Matt Gagnon - Caporedattore di BOOM! Studios

La sinossi ufficiale del fumetto:

L'uomo conosciuto solo come Berzerker è mezzo mortale e mezzo dio, maledetto e costretto oltre che alla violenza...anche al sacrificio della sua sanità mentale. Ma dopo aver vagato per il mondo per secoli, Berzerker potrebbe aver finalmente trovato un rifugio - lavorando per il governo degli Stati Uniti per combattere le battaglie troppo violente e troppo pericolose per chiunque altro. In cambio, a Berzerker verrà concesso l'unica cosa che desidera: la verità sulla sua infinita esistenza intrisa di sangue...e su come terminarla. Copie stampate di BRZRKR n.1, per un pubblico adulto, saranno disponibili da ottobre 2020 esclusivamente nei negozi di fumetti locali o presso BOOM! Webstore Studios. Copie digitali possono essere acquistate da fornitori di contenuti come comiXology, iBooks, Google Play e Madefire.

Fonte: BOOM!Studios