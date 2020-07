The Barge People: trailer del film horror con mutanti cannibali

Di Pietro Ferraro lunedì 20 luglio 2020

Il regista di "Escape from Cannibal Farm" torna con un horror che paga tributo a "Le colline hanno gli occhi" e "Wrong Turn".

Disponibili un trailer e un set di locandine ufficiali di The Barge People, un horror fortemente influenzato da classici horror con cannibali come Le colline hanno gli occhi e Wrong Turn.

La trama segue quattro ragazzi, due sorelle e i loro fidanzati, che prendono una chiatta per trascorrere un weekend ad esplorare i canali nella campagna britannica. Ignari che tonnellate di rifiuti tossici e sostanze chimiche pericolose sono state scaricate nell'acqua da società multinazionali nel corso degli anni, i quattro se la dovranno vedere con cannibali mutanti in agguato generati dall'inquinamento tossico delle acque.

"The Barge People" è interpretato da Kate Davies-Speak (Knights of the Damned - Il risveglio del drago), Mark McKirdy (Electric Man), Makenna Guyler (Coulrophobia), Natalie Martins (Poltergeist Activity), Kane Surry (Vampire Virus) e l'esordiente Matt Swales.

Il film è diretto da Charlie Steeds che si è specializzato in horror declinati in varie salse, vedi Escape from Cannibal Farm ispirato al cult Non aprite quella porta, il thriller The House of Violent Desire, il fantasy Winterskin, l'horror sovrannaturale An English Haunting e sono in arrivo anche Vampire Virus e A Werewolf in England. Steeds dirige da una sceneggiatura dell'esordiente Christopher Lombard.

"The Barge People" debutta negli Stati Uniti in VOD, Digital HD, DVD e Blu-ray il 18 agosto.





