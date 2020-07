Tenet rinviato a data da destinarsi, The Conjuring 3 slitta al 2021

Di Pietro Ferraro martedì 21 luglio 2020

Warner Bros. pianifica un nuovo approccio distributivo basato sui contagi da Coronavirus a livello locale.

Ancora due slittamenti causa pandemia Coronavirus per altre due uscite di alto profilo: il Tenet di Christopher Nolan nuovamente rinviato a data da destinarsi e The Conjuring 3 posticipato all'anno prossimo.

L'atteso nuovo film di Christopher Nolan rinviato per la terza volta dopo la data di uscita originale del 17 luglio, posticipata in seconda battuta al 31 luglio e successivamente al 12 agosto nel tentativo di attendere un calo dei contagi da Covid-19 che purtroppo negli Stati Uniti continuano a salire, con piazze cruciali come New York e Los Angeles che prolungano il lockdown.

Condivideremo imminentemente una nuova data di rilascio 2020 per Tenet, il film completamente originale e strabiliante di Christopher Nolan. Non stiamo trattando Tenet come una tradizionale uscita globale di tutti i giorni, e i nostri prossimi piani di marketing e distribuzione rifletteranno questo. Toby Emmerich - presidente di Warner Bros

Il sito Deadline riporta che Warner Bros sta prendendo in considerazione l'idea di ribaltare i tradizionali modelli di distribuzione rilasciando "Tenet" in luoghi in cui il virus è sotto controllo, come Cina, Corea del Sud e Giappone e questo modello di distribuzione potrebbe essere utilizzato anche a livello nazionale, negli stati in cui i cinema hanno riaperto e il dato dei contagi è in calo.

"Tenet" segue una missione che si svolgerà in qualcosa al di là del tempo reale, non attraverso il viaggio nel tempo, ma tramite qualcosa definito "Inversione". In lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista del film viaggia attraverso un mondo crepuscolare di spionaggio internazionale in una lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo. Il cast include John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Himesh Patel e Michael Caine. Christopher Nolan è anche produttore del film insieme a sua moglie Emma Thomas, con Thomas Hayslip come produttore esecutivo.

In questo momento di ripianificazione Warner Bros. ha ufficializzato anche la nuova data di uscita del sequel horror The Conjuring 3 aka The Conjuring - Per ordine del diavolo. Il sito Variety riporta che lo studio ha annunciato il 4 giugno 2021, come nuova uscita nelle sale del terzo capitolo del fortunato franchise horror.

"The Conjuring - Per ordine del diavolo" non sarà diretto da James Wan che ha scritto la storia ed è rimasto a bordo come produttore, ma dal regista Michael Chaves che ha fatto il suo debutto con La Llorona - Le lacrime del male altro film parte del "Conjuring Universe".

Patrick Wilson e Vera Farmiga tornano a recitare nei panni di Ed e Lorraine Warren al fianco di Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard. Il film rivela una storia agghiacciante di terrore, omicidio e male sconosciuto che ha scioccato persino i reali investigatori paranormali Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali dai loro archivi, inizia con il combattere per l'anima di un giovane ragazzo cjepoi li porta oltre qualsiasi cosa abbiano mai visto prima, per segnare la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un sospetto omicida reclama in tribunale la possessione demoniaca come strategia difensiva.

"The Conjuring - Per ordine del diavolo" è il settimo film del "Conjuring Universe" che include i primi due film di The Conjuring, nonché Annabelle e Annabelle 2: Creation, The Nun e Annabelle 3.