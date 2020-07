Grease: il prequel "Summer Loving" ha trovato un regista

Di Pietro Ferraro martedì 21 luglio 2020

Paramount ha annunciato un regista per il prequel "Summer Loving" che racconterà l'amore estivo di Danny e Sandy di Grease.

Summer Loving, il prequel dell'acclamato musical Grease ha trovato un regista. Il sito Deadline riporta che Paramount ha reclutato il regista Brett Haley che si cimenterà con la sua prima produzione con un grande studio dopo aver diretto alcuni film indipendenti.

"Summer Loving" si concentrerà su come il Danny Zuko di John Travolta e la Sandy Olsson di Olivia Newton-John si sono incontrati in quella iconica "Summer Night" che dà il titolo ad uno dei brani del film originale e sul cui testo è basata la storia del prequel. Al momento non ci sono annunci sul cast, ma sappiamo che Haley dirigerà da una sceneggiatura di John August (Aladdin) e Leah McKendrick (Un amore degenerato) prodotta da Temple Hill e Picturestart.

"Grease - Brillantina" è uscito nel lontano 1978 e ancora fa furore con allestimenti in tutto il mondo, la prima versione italiana ha visto Lorella Cuccarini nei panni di Sandy. Nel 1982 è stato prodotto il sequel Grease 2, con un cast differente e nel 2016 è stato prodotto Grease: Live un remake tv del film originale del 1978, in entrambi i casi i risultati sono stati mediocri.

I crediti di Haley includono il dramma romantico Nei miei sogni (2015) e il dramma western The Hero entrambi interpretati da Sam Elliott. Il film più recente di Haley è la commedia romantica Raccontami di un giorno perfetto con protagonisti Elle Fanning e Justice Smith.

