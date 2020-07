Julia Roberts e Denzel Washington in "Leave The World Behind" di Netflix

Di Pietro Ferraro martedì 21 luglio 2020

Il nuovo romanzo dello scrittore Rumaan Alam arriverà su Netflix scritto e diretto dal creatore delle serie tv "Mr. Robot" e "Homecoming".

Netflix ha vinto una battaglia di offerte per accaparrarsi i diritti globali per un adattamento cinematografico del romanzo Leave The World Behind di Rumaan Alam, progetto che vedrà Julia Roberts e Denzel Washington in veste di coproduttori e attori e Sam Esmail, creatore delle serie tv Mr. Robot e Homecoming, che dirigerà e adatterà il romanzo.

Il sito Deadline riferisce di un'offerta a sette cifre che ha permesso a Netflix di battere concorrenti di altissimo profilo come Apple e MGM. Roberts produrrà attraverso la sua società Red Om Films mentre Denzel Washington, Sam Esmail e Chad Hamilton attraverso Esmail Corp con Alam che sarà produttore esecutivo.

La trama ufficiale del romanzo:

Amanda e Clay si dirigono verso un remoto angolo di Long Island in attesa di una vacanza: una pausa tranquilla dalla vita a New York, un tempo di qualità con il figlio e la figlia adolescenti e un assaggio della bella vita nella lussuosa casa che hanno affittato per la settimana. Ma un bussare a tarda notte alla porta rompe l'incantesimo. Ruth e G. H. sono una coppia più anziana: è la loro casa e sono arrivati ​​nel panico. Portano la notizia che un improvviso blackout ha paralizzato la città. Ma in questa zona rurale - con la tv e Internet ormai inattivi e nessun servizio di telefonia cellulare - è difficile sapere a cosa credere. Amanda e Clay dovrebbero fidarsi di questa coppia e viceversa? Che cosa è successo a New York? La casa per le vacanze, isolata dalla civiltà, è davvero un posto sicuro per le loro famiglie? E sono al sicuro l'uno dall'altro? Ricco di suspense e provocatorio, il terzo romanzo di Rumaan Alam è profondamente in sintonia con le complessità della genitorialità, della razza e della classe. Leave the World Behind esplora il modo in cui i nostri legami più vicini vengono rimodellati - e quelli nuovi inaspettati vengono forgiati - nei momenti di crisi.

Roberts interpreterà la madre della famiglia che affitta la casa, mentre Washington interpreterà il proprietario della casa. Il film segnerà una reunion per i due attori che hanno già recitato insieme nel thriller Il rapporto Pelican del 1993.