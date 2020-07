Alba Rohrwacher, Toni Servillo e Silvio Orlando per il nuovo film di Leonardo di Costanzo

Di Pietro Ferraro martedì 21 luglio 2020

Un dramma a sfondo carcerario per il nuovo film del regista de "L'intrusa".

Annunciato (via Variety) il cast di Dall'interno, il nuovo film del regista Leonardo di Costanzo (L'intrusa), un dramma a sfondo carcerario che vedrà protagonisti Alba Rohrwacher, Toni Servillo e Silvio Orlando.

Il film sarà prodotto dalla Tempesta di Carlo Cresto–Dina che parla del progetto come un passo importante a livello produttivo.

Come tutti i film di Leonardo, anche questo si svolge in uno spazio ristretto, che è una prigione e ha il ritmo di una tragedia greca..."Dall'interno" non sarà un film sociologico sulla prigione, ma piuttosto un dramma su due destini che si intersecano in un conflitto all'interno di una prigione.

Il cast del film include anche Fabrizio Ferracane, recentemente premiato con un Nastro d'Argento come attore non protagonista per il "Il traditore".

Il team che supporterà Di Costanzo dietro la macchina da presa include il direttore della fotografia Luca Bigazzi ("La grande bellezza", "Il giovane papa"), che torna a collaborare con Di Costanzo dopo il dramma L'intervallo.

"Dall'interno" coprodotto da Tempesta con RAI Cinema, RSI Radiotelevisione svizzera e la francese CNC Cinéma du Monde sarà girato a novembre per una durata di sei settimane.