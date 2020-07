Box Office Italia, i dati ad un mese dalla riapertura delle sale

Di Antonio M. Abate martedì 21 luglio 2020

I Miserabili e Favolacce si confermano i film più visti nelle sale italiane dal 15 giugno al 17 luglio 2020

Non è mistero che tra gli esercizi più colpiti dall'emergenza vi siano le sale cinematografiche. Un intero settore, come ahinoi svariati altri, paralizzato per tre mesi, e che ora cerca a fatica di ripartire.

Le stime rispetto all'anno scorso, ancorché preventivabili, danno la dimensione rispetto al fenomeno. Solo 588 sale riaperte a fronte delle 3.086 dell'anno scorso in questo stesso periodo. Realtà che si traduce in numeri chiaramente ridimensionati all'inverosimile.

L'incasso nel periodo che va dal 15 giugno al 17 luglio l'incasso è stato infatti di 1.388.151 euro, con 257.241 ingressi. Sempre per tornare all'anno scorso, nel medesimo lasso di tempo si contano 28.205.668 euro d'incasso e 4.438.669 ingressi.

Detto ciò, di seguito trovate la top 10 dei titoli più visti in questo primo mese di riapertura, che vede in testa due film che hanno esordito in sala proprio in concomitanza con questa ripartenza.

I dieci film più visti dal 15 giugno al 17 luglio 2020:

1. I MISERABILI – € 94.992 (16.950)

2. FAVOLACCE – € 90.633 (15.325)

3. PARASITE – € 76.183 (14.052) – Tot. € 5.629.107 (882.833)

4. JOJO RABBIT – € 53.978 (10.165) – Tot. € 3.986.425 (629.760)

5. PICCOLE DONNE – € 43.207 (8.269) – Tot. € 5.901.016 (922.690)

6. MATTHIAS & MAXIME – € 34.829 (5.928)

7. LA DEA FORTUNA – € 34.372 (6.348) – Tot. € 8.205.849 (1.205.600)

8. CENA CON DELITTO: KNIVES OUT – € 34.173 (6.448) – Tot. € 5.107.113 (774.547)

9. MEMORIE DI UN ASSASSINO – € 30.377 (5.005) – Tot. € 345.790 (55.579)

10. ODIO L’ESTATE – € 28.411 (5.398) – Tot. € 7.459.048 (1.148.011)