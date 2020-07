Rogue: trailer del thriller d'azione con Megan Fox letale mercenaria

Di Pietro Ferraro martedì 21 luglio 2020

Megan Fox è la leader di un team di mercenari nel film d'azione diretto dalla regista di "Silent Hill: Revelation".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Megan Fox protagonista nel primo trailer di Rogue, un thriller d'azione diretto da M.J. Bassett che vede l'attrice nei panni della leader di un team di mercenari in una pericolosa missione africana.

La trama ufficiale:

Megan Fox (franchise Transformers) affronta un nuovo entusiasmante ruolo nei panni di una mercenaria indurito dalla battaglia in questa saga d'azione esplosiva. Come caposquadra O’Hara, guida una vivace squadra di soldati in una missione audace: salvare gli ostaggi dai loro rapitori nella remota Africa. Ma mentre la missione procede male e la squadra è bloccata, la squadra di O Hara deve affrontare un sanguinoso e brutale incontro con una banda di ribelli - e l'orda di leoni famelici e infuriati che incontrano.

La regista M.J. Bassett oltre ad aver diretto i film horror Solomon Kane basato su un fumetto e Silent Hill: Revelation ispirato all'omonimo videogioco si è anche cimentata con la regia di diversi episodi di serie tv tra cui Ash vs. Evil Dead, Taken, Iron Fist, Nightflyers e Altered Carbon.

Megan Fox dopo il ruolo della giornalista April O'Neil nei due film reboot delle Tartarughe Ninja, è apparsa nello Zeroville di James Franco e nel recente film per famiglie Think Like a Dog. Fox oltre a "Rogue" ha altri cinque progetti in ballo: in post-produzione ci sono la commedia drammatica Big Gold Brick in cui recita con Oscar Isaac e il film d'animazione Naya Legend of the Golden Dolphin in cui presta la voce ad una principessa. Vedremo inoltre Fox nel thriller Midnight in the Switchgrass, in cui nei panni di una poliziotta indaga su un omicidio irrisolto al fianco di Bruce Willis; nell'horror Till Death e come un'astronauta nel fantascientifico a tinte horror Aurora.

"Rogue" debutta negli Stati Uniti in Digitale e On Demand il 28 agosto.

Fonte: Bloody Disgusting