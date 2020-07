The Vanished: trailer del thriller con Thomas Jane, Anne Heche e Jason Patric

Di Pietro Ferraro martedì 21 luglio 2020

Seconda prova da regista per l'attore Peter Facinelli noto per il ruolo del vampiro Carlisle Cullen nella saga di Twilight.

Disponibili un trailer ufficiale e una locandina di The Vanished, un thriller psicologico con Thomas Jane, Anne Heche e Jason Patric che segue una coppia sposata la cui figlia scompare improvvisamente senza lasciare traccia, lasciandoli nella più completa disperazione.

La trama ufficiale:





Una vacanza in famiglia prende una svolta terrificante quando i genitori Paul e Wendy (Thomas Jane & Anne Heche) scoprono che la loro giovane figlia è svanita senza lasciare traccia. Intenzionati a non fermarsi davanti a nulla per trovarla, la ricerca della verità porta ad una rivelazione scioccante.

Il cast è completato da Gregory Harrison, Peter Facinelli, Aleksei Archer, Lucas Bentley, Giovanni Capitello, Jorge Castro-Salinas, Jeremy Connell, Scott Daniel, Alex Haydon, Kk Heim e Sadie Heim.

"The Vanished", precedentemente noto con il titolo Hour of Lead, è scritto che diretto dall'attore americano Peter Facinelli al suo secondo lungometraggio dopo Breaking & Exiting. Facinelli è noto al grande pubblico per aver interpretato il patriarca vampiro Carlisle Cullen nella saga di Twilight.

Il film prodotto da Jeff Elliott, Brandon Menchen e Sasha Yelaun debutta negli Stati Uniti in VOD e in alcune sale il 21 agosto.