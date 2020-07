Mad Heidi: trailer dell'iperviolenta parodia "Swissploitation" dal produttore di Iron Sky

Di Pietro Ferraro martedì 21 luglio 2020

L'iconica Heidi rivisitata in chiave "grindhouse" nel folle action del regista svizzero Johannes Hartmann.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Per i fan di Grindhouse e del Naziploitation arriva una strepitosa e iperviolenta parodia che rivisita l'amato personaggio di Heidi. Dal produttore di Iron Sky, Tero Kaukomaa, arriva il folle Mad Heidi, debutto del sottogenere "Swissploitation".

"Mad Heidi" è una parodia d'azione-avventura-commedia-horror dell'amato personaggio dei libri di fiabe Heidi. Ormai cresciuto, Heidi è solo una ragazza delle Alpi in una Svizzera alternativa caduta sotto il dominio fascista. Non sa che il suo desiderio di libertà personale sarà la scintilla che accende una rivoluzione. Dalla tortura della fonduta alla morte del cioccolato, pensa a Mad Heidi come "Kill Bill incontra Tutti insieme appassionatamente".

La trama ufficiale:

La storia di Heidi ha toccato il cuore di intere generazioni in tutto il mondo. Ma intanto Heidi è cresciuta, proprio come noi. Non è più una dolce bambina. Nel prossimo futuro il mondo sta sprofondando nella guerra e nel caos, ma la Svizzera si è isolata come un'isola di ricchi. Un dispotico magnate del formaggio sta governando il paese con un pugno di ferro per mantenere un'immagine artificiale da cartolina della Svizzera. Quando Heidi viene rapita da brutali truppe governative, deve difendersi e combattere contro il meccanismo dell'odio alimentato a formaggio. Presto realizzeranno di aver appena fo**uto la Heidi sbagliata!



"Mad Heidi" è scritto che diretto dal regista svizzero Johannes Hartmann, al suo primo lungometraggio di fiction dopo l'esordio con il documentario A Trip, Not a Tour. Hartmann dirige da una sua sceneggiatura scritta con Sandro Klopfstein e Gregory D. Widmer. Non è stato annunciato alcun cast ufficiale poiché il progetto sta ancora finalizzando i finanziamenti per iniziare le riprese. Per sostenere il film in crowdfunding vi rimandiamo al sito ufficiale.