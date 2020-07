The Old Guard 2: Charlize Theron accenna alla storia del sequel

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 luglio 2020

Charlize Theron parla del sequel "The Old Guard 2" mentre il film originale macina milioni di visualizzazioni.

Charlize Theron in una recente intervista (via Joblo.com) ha fatto cenno alla della trama del sequel The Old Guard 2 attualmente in sviluppo per Netflix.

The Old Guard basato sull'omonimo fumetto Greg Rucka e Leandro Fernández segue Charlize Theron nel ruolo della guerriera immortale Andromaca "Andy" di Scizia che guida attraverso i secoli un un gruppo di altri guerrieri immortali lavorando in veste di mercenari per contribuire a salvare il mondo e ove possibile persone che contribuiranno a farne la storia. Una nuova missione dopo un anno di inattività si rivelerà una trappola approntata da un ex operativo della CIA e un magnate della farmaceutica che vogliono scoprire il segreto dietro l'incredibile fattore rigenerante di Andy e compagni. Nel frattempo, dopo oltre duecento anni, Andy scopre che c'è un nuovo immortale da reclutare, una giovane marine degli Stati Uniti di nome Nilo (Kiki Layne).





The Old Guard punta dritto all top 10 dei film originali di Netflix più visti di sempre dopo solo quattro settimane di programmazione, e il finale del film ha creato le basi per un sequel introducendo il personaggio di Quynh interpretato da Ngô Thanh Vâ. Quynh è una della compagne immortali di Andy che tutti credevano sepolta viva e impazzita sul fondo dell'oceano e che invece rifà capolino nell'ultima scena. Charlize Theron durante l'intervista si è detta entusiasta della possibilità di esplorare la relazione tra Quynh e Andy.

Il personaggio di Quynh viene un po' accennato nel finale. Lei è una sorta di braccio destro di Andy. Lei era, loro due, sono state le prime. C'è ovviamente una relazione lì che non abbiamo davvero esplorato in questo film. Quindi sarei entusiasta se avremo la possibilità di farne un altro, esplorare ulteriormente aggiungendo un'altra donna nel mix, che penso lo renderà davvero interessante.

Theron è molto soddisfatta anche di aver partecipato ad una produzione a trazione femminile e spera di vedere sempre più donne sul set e non solo davanti alla macchina da presa.

E' stato davvero bello venire sul set ed essere circondati da donne, c'era un'energia diversa, e sai, non solo donne, ma donne di grande talento. Ad esempio, questa è l'altra cosa che è sempre così pazzesca per me. Non è così difficile trovare donne di grande talento, in tutti i dipartimenti, non solo davanti alla macchina da presa, ma dietro la macchina da presa, e quindi, penso davvero che dobbiamo mantenere la pressione sul nostro settore per sostenere questo tipo di narrazione, perché sarebbe davvero davvero fantastico.

"The Old Guard" va forte e dovrebbe superare i 72 milioni di visualizzazioni che porterebbe il film a scalzare The Irishman di Scorsese dal sesto posto e ad insidiare il quinto posto della commedia Murder Mistery con Adam Sandler. Il podio al momento è ancora lontano con il thriller d'azione Tyler Rake che svetta in testa alla classifcia con 99 milioni di visualizzazioni, seguito da Bird Box con Sandra Bullock (89 milioni) e Spenser Confidential con Mark Wahlberg (85 milioni).