Cynthia Erivo protagonista del dramma musicale "Talent Show"

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 luglio 2020

La candidata all'Oscar Cynthia Erivo ha firmato per il suo prossimo progetto.

Cynthia Erivo dopo aver interpretato l'eroina abolizionista Harriet Tubman nel biopic Harriet, che è valso all'attrice due nomination all'Oscar come miglior attrice e come co-autrice della miglior canzone, ha firmato per recitare nel dramma musicale Talent Show prodotto da Universal.

Il sito Deadline riporta che Gandja Monteiro dirigerà il film basato sulla più recente bozza della sceneggiatura scritta da Monteiro con Lena Waithe basata su un'idea originale di Duane Adler (Step Up, Save the Last Dance).

Erivo interpreterà una cantautrice fallita che torna a casa a Chicago per guidare un gruppo di giovani a rischio che partecipano al loro talent show annuale. Universal punterebbe ad un'uscita per Natale 2021, ma al momento l'emergenza coronavirus non permette ancora di pianificare con certezza un via alle riprese.

George Tillman Jr. e Robert Teitel producono con la loro società State Street Pictures (Il coraggio della verità - The Hate U Give). Waithe e Jay Marcus sono a bordo come produttori esecutivi con Rishi Rajani che supervisionerà per la Hillman Grad Productions di Waithe, ed Erik Baiers e Sara Scott di Universal che supervisioneranno per conto dello studio.

Erivo dopo una carriera di successo a Broadway ha debuttato sul grande schermo nel 2018 nel dramma crime 7 sconosciuti a El Royale per poi apparire in Widows - Eredità criminale di Steve McQueen. I prossimi progetti di Erivo includono ruoli in Chaos Walking con Tom Holland e Daisy Ridley, film fantascientifico basato sul romanzo bestseller YA di Patrick Ness e il film con viaggio nel tempo Needle in a Timestack con Freida Pinto e Orlando Bloom. Erivo ha anche interpretato Aretha Franklin nella serie tv Genius.