Gael García Bernal protagonista del nuovo film di M. Night Shyamalan

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 luglio 2020

Il prossimo misterioso film di Shyamalan ha trovato un protagonista.

Gael García Bernal sarà il protagonista del nuovo film che M. Night Shyamalan sta sviluppando con Universal Pictures. Il sito Deadline riporta che L'attore messicano va ad aggiungersi ai precedentemente confermati Alex Wolff, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird e Abbey Lee, Vicky Krieps, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie e Aaron Pierre.

Shyamalan ha iniziato a lavorare al nuovo film lo scorso maggio, progetto che lo vedrà come di consueto in veste di regista, sceneggiatore e produttore. La Universal ha dato al nuovo film senza titolo di Shyamalan una data di uscita al 23 luglio 2021.

Il recente Glass di M. Night Shyamalan che concludeva una trilogia iniziata con Unbreakable e proseguita con Split, ha incassato bene, 240 milioni di dollari da un budget di 20 milioni, ma non ha fornito una degna conclusione ad un immaginario che andava sviluppato più ampiamente. “Unbreakable” è stato un gran film con la sua svolta “umanizzante” della figura del supereroe, “Split” di contro si è rivelato un thriller ben costruito e molto ben recitato, ma in parte inadeguato se visto come un racconto di origine di un supercattivo, e alla fine è stato “Glass” a pagare sia l’inadeguatezza di “Split” che l’indubbio fascino di “Unbreakable” diventando un calderone di buoni propositi e qualche sprazzo del miglior Shyamalan.

Gael García Bernal premiato con un Golden Globe come protagonista della serie tv Mozart in the Jungle è recentemente apparso nella commedia Il paradiso probabilmente di Elia Suleiman e nel thriller di spionaggio Wasp Network di Olivier Assayas recentemente approdato su Netflix. García Bernal sarà anche il nuovo Zorro nel reboot post-apocalittico Z d Jonás Cuarón e sarà anche protagonista della miniserie tv Station Eleven che segue i sopravvissuti as una pandemia di influenza devastante mentre cercano di ricostruire le loro vite dopo aver perso tutto.