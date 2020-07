Doomstar: Cory Edwards alla regia della parodia sci-fi di Vanguard Animation

Il regista di "Cappuccetto Rosso e gli insoliti sospetti" per un nuovo lungometraggio d'animazione dai produttori di Shrek.

Doomstar: Janitorial, la nuova comedy animata fantascientifica di Vanguard Animation (Mamma, ho scoperto gli gnomi!, C'era una volta il Principe Azzurro) ha trovato un regista.

Il sito Deadline riferisce che a dirigere il nuovo lungometraggio d'animazione sarà Cory Edwards, i cui crediti includono i film animati Cappuccetto Rosso e gli insoliti sospetti e Fearless, con quest'ultimo in arrivo su Netflix il 14 agosto che segue una coppia di adolescenti costretti a fare da babysitter a tre bambini con superpoteri liberati da un videogioco.

"Doomstar: Janitorial" che fruirà di un budget 20-25 milioni segue le peripezie di Gabe, un modesto inserviente di una potente stazione spaziale. Quando il suo stesso pianeta diventa il prossimo obiettivo, Gabe e i suoi amici operai tentano di sabotare l'intero posto. Gli alieni li inseguiranno. I robot li assisteranno. Ma non c'è niente che questi ragazzi non possano ripulire.

Questo progetto è qualcosa di speciale. È una sceneggiatura su cui sto lavorando da molto tempo, qualcosa che volevo realizzare da diversi anni. È davvero la mia lettera d'amore per la fantascienza degli anni '80 e per le commedie di Touchstone come Ghostbusters e Galaxy Quest. Ci saranno robot pigri, ci sarà karaoke alieno, ci saranno inservinti che puliranno sangue acido. Il mio obiettivo è quello di riempire il cast con il maggior numero di persone divertenti possibile e farli giocare molto.

Cory Edwards - Regista