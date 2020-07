Star Wars: in Francia progettato un cinema che rievoca il Senato galattico

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 luglio 2020

Un cinema francese di prossima apertura ha concepito una speciale sala che mostra il futuro del cinema ai tempi del Covid-19.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Con l'emergenza COVID-19 che sta ancora colpendo a livello globale il futuro delle sale cinematografiche resta incerto anche se l'estate ha portato nuove modalità di fruizione come i drive-in e le arene all'aperto.

Ora grazie al sito Screenrant scopriamo che in Francia si sta pianificando una "nuova era per le sale cinematografiche", motivata dalla necessità del distanziamento sociale applicato all'interno di luoghi chiusi come appunto i cinema.

Ōma Cinema ha condiviso i piani dell'architetto Pierre Chican che ha concepito una sala in cui le file di poltrone vanno su e giù e sono disposte all'interno di cabine circolari poste contro una parete piatta che ricordano i loggioni dei teatri. La cosa curiosa però è che l'intero sistema rievoca il Senato galattico visto nella trilogia prequel di Star Wars.

Ōma Cinema afferma che creerà una "esperienza cinematografica" che è al contempo "intima, spettacolare e coinvolgente. Il teatro è anche progettato per "offrire agli spettatori un'esperienza audio e visiva eccezionale, proiettando un'immagine libera da qualsiasi distorsione". Inoltre, i clienti saranno in grado di ottenere un accesso a servizii personalizzati con box VIP aziendali, servizio al tavolo e accesso ad una lounge e ad un bar esclusivi.

Fonte: Ōma Cinema