Venezia 2020, tutti i titoli restaurati presenti in Venezia Classici

Di Antonio M. Abate mercoledì 22 luglio 2020

Tredici titoli restaurati verranno proiettati sia a Venezia che a Bologna tra fine agosto e inizio settembre

Da Bologna a Venezia, sarà questo il percorso delle tredici pellicole restaurate che verranno presentate prima al festival Il Cinema Ritrovato, per poi approdare alla Mostra.

Opere di portata storica, estrapolati dalle filmografie di cineasti come Martin Scorsese, Michelangelo Antonioni, Pietro Germi, Shôhei Imamura, Fritz Lang, Sidney Lumet, Jean-Pierre Melville, Nikita Mikhalkov ed altri ancora.

Di seguito trovate tutti i titoli restaturati, ai quali, come già accennato, sarà possibile assistere a Bologna dal 25 al 31 agosto, e a Venezia, nell'ambito della sezione Venezia Classici, dal 2 al 12 settembre.

Venezia Classici

Dir: Michelangelo ANTONIONI (Italy, 1950)

Restauro: Cineteca di Bologna

CLAUDINE

Dir: John BERRY (U.S., 1974)

Restauro: Fox/Criterion/Disney

DEN MUSO (THE YOUNG GIRL)

Dir: Souleymane CISSÉ (Mali, 1975)

Restauro: Cinémathèque Française

UTÓSZEZON (LATE SEASON)

Dir: Zoltán FÁBRI (Hungary, 1966)

Restauro: Hungarian National Film Archive

SEDOTTA E ABBANDONATA (SEDUCED AND ABANDONED)

Dir: Pietro GERMI (Italy, 1964)

Restauro: Cineteca di Bologna

LA ÚLTIMA CENA (THE LAST SUPPER)

Dir: Tomás GUTIÉRREZ ALEA (Cuba, 1976)

Restauro: Cineteca di Cuba

FUKUSHÛ SURU WA WARE NI ARI (VENGEANCE IS MINE)

Dir: Shôhei IMAMURA (Japan, 1979)

Restauro: Shochiku

MUHOMATSU NO ISSHO (THE RICKSHAW MAN)

Dir: Hiroshi INAGAKI (Japan, 1943)

Restauro: Film Foundation/Kadokawa

YOU ONLY LIVE ONCE

Dir: Fritz LANG (USA, 1937)

Restauro: StudioCanal

SERPICO

Dir: Sidney LUMET (USA, 1973)

Restauro: Studiocanal

LE CERCLE ROUGE

Dir: Jean-Pierre MELVILLE (France, 1970)

Restauro: Studicanal

NEOKONCHENNAYA PYESA DLYA MEKHANICHESKOGO PIANINO (UNFINISHED PIECE FOR THE PLAYER PIANO)

Dir: Nikita MIKHALKOV (Soviet Union, 1977)

Restauro: Mosfilm

GOODFELLAS

Dir: Martin SCORSESE (USA, 1990)

Restauro: Warner Bros