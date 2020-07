The Prey: nuovo trailer del survival-thriller cambogiano con caccia all'uomo

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 luglio 2020

Detenuti utilizzati come prede per ricchi cacciatori in cerca di brividi nel thriller d'azione di Jimmy Henderson.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo il recente The Hunt prodotto da Blumhouse, dalla Cambogia arriva The Prey un altro survival-thriller liberamente ispirato al classico racconto del 1924 "La partita più pericolosa" di Richard Connell.

Diretto da Jimmy Henderson (Jailbreak), l'esordiente Gu Shangwei e il veterano Vithaya Pansringarm (Solo Dio perdona, Mechanic: Resurrection) guidano un cast internazionale, con le coreografie di combattimento gestite dallo stuntman Jean-Paul Ly (Doctor Strange, Fast & Furious 9).

La trama ufficiale:

Xin (Gu Shangwei) è un detective cinese sotto copertura impegnato in una missione segreta internazionale. Quando i criminali su cui sta indagando vengono arrestati in un raid a sorpresa, Xin viene erroneamente inviato con loro in una remota prigione cambogiana. Una volta detenuto Xin scopre rapidamente che il guardiano (Vithaya Pansringarm) della prigione non ha intenzione di riabilitare i prigionieri, ma invece li sfrutta per offrire ai ricchi uomini d'affari l'esperienza di caccia definitiva: prede umane. Xin non ha altra scelta che combattere per la sua libertà in un brutale e sadico gioco di prede vs cacciatori.

Il cast è completato da Byron Bishop, Sahajak Boonthanakit, Nophand Boonyai, Rous Mony, Dara Our, Vandy Piseth, Dy Sonita e Hun Sophy.

Handerson dirige il film da una sua sceneggiatura scritta con Michael Hodgson (Jailbreak) e Kai Miller (The Forest Whispers). Henderson è un regista autodidatta italiano che ha lavorato a Londra e in Cambogia negli ultimi 11 anni. I suoi crediti includono il poliziesco con arti marziali Hanuman, il fantasy horror The Forest Whispers , il thriller-horror Final Semester e l'acclamato film d'azione Jailbreak.

Descritto come il primo film d'azione cambogiano con un budget da 1 milione di dollari, "The Prey" debutterà negli Stati Uniti il 21 agosto.

Fonte: Bloody Disgusting