Dave Franco sarà Vanilla Ice nel biopic "To the Extreme"

Di Pietro Ferraro giovedì 23 luglio 2020

La storia dell'icona rap anni novanta Vanilla Ice diventa un film biografico interpretato da Dave Franco.

Vanilla Ice nome d'arte di Rob Van Winkle sarà raccontato in un biopic che vedrà Dave Franco nei panni dell'icona rap degli anni novanta. Il sito Insider (via Collider) riporta che il biopic dal titolo To the Extreme (dal titolo dell'album d'esordio di Vanilla Ice) seguirà il giovane rapper durante la scalta al top della sua carriera quando scalerà le classifiche per un successo tanto inatteso quanto esplosivo della hit Ice Ice Baby.

"To the Extreme" scritto da Chris Goodwin (80s Creature House) e Phillip Van (Bright Falls) secondo quanto riferisce Franco avrà un approccio alla Disaster Artist.

Con quel film, la gente si aspettava che avremmo fatto una commedia in cui prendevamo in giro di Tommy Wiseau, ma quanto più realisticamente lo abbiamo interpretato, tanto più divertente e sincero è stato e questo il tono che vogliamo anche per questo.

Franco ha anche rivelato di aver parlato con Rob Winkle / Vanilla Ice a proposito del progetto.

Rob è un ragazzo così dolce e intelligente ed è stato di grande aiuto nel processo per ottenere tutti i dettagli corretti e renderci privati ​​delle informazioni che il pubblico non conosce. Solo parlando con lui non posso fare a meno di pensare alle tane di coniglio in cui mi calerò per prepararmi per il ruolo.

Disponibile anche una prima sinossi ufficiale del film.





Dall'abbandono del liceo a vendere automobili a Dallas fino al primo singolo hip-hop in cima alle classifiche di Billboard con "Ice Ice Baby", un giovane Vanilla Ice lotta con la celebrità, i tentativi di estorsione e il tutto esaurito mentre fa la storia della musica.

Nel 1990 "Ice Ice Baby" riscuote un successo clamoroso con l'album d'esordio "To the Extreme". Il disco rimane 16 settimane in classifica e vende oltre 17 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 1991 Vanilla appare nei panni di se stesso nel film Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooz e partecipa alla colonna sonora con la hit "Ninja Rap". Nel 1992 Vanilla debutta come attore nel film Cool as Ice incidendo per la colonna sonora l'omonima hit registrata con Naomi Campbell. "Cool as Ice" vede Vanilla Ice nei panni Johnny Van Owen, un rapper e spirito libero che in sella ad una moto arriva in una piccola città e incontra Kathy, una studentessa che attira la sua attenzione. Nel frattempo, il padre di Kathy, che è nel programma protezione testimoni, viene trovato dai poliziotti corrotti da cui è fuggito anni fa. Il film ha ricevuto recensioni negative ed è stato un flop incassando poco più di un milione di dollari da un budget di 6 milioni. Più di recente il rapper è apparso in alcune commedie in ruoli cameo, l'abbiamo visto con Adam Sandler in Indovina perché ti odio, The Ridiculous 6 e Sandy Wexler e nella recente commedia La Missy sbagliata. Tra le curiosità legate al rapper, il singolo "Ice Ice Baby" è stato campionato nella celebre hit "Under Pressure" cantata dai Queen con David Bowie e in Giappone è stato dato il nome di Vanilla Ice ad uno degli antagonisti dell'anime Le bizzarre avventure di JoJo.