Trial of the Chicago 7: prime immagini del nuovo film di Aaron Sorkin

Di Pietro Ferraro giovedì 23 luglio 2020

Il nuovo film del regista di "Molly's Game" arriva su Netflix il 16 ottobre 2020.

Disponibili le prime immagine ufficiali di The Trial of the Chicago, un nuovo film acquisito da Netflix diretto dallo sceneggiatore Aaron Sorkin alla sua seconda prova dietro la macchina da presa dopo Molly's Game. "The Trial of the Chicago 7" segue gli eventi drammatici attorno al processo di sette attivisti politici accusati di cospirazione e incitazione alla rivolta.

Le immagini (via Variety) svelano parte del cast stellare del film che include Joseph Gordon-Levitt, che interpreta il procuratore Richard Schultz; Sacha Baron Cohen e Jeremy Strong nei panni degli attivisti yippie Abbie Hoffman e Jerry Rubin; Kelvin Harrison Jr. e Yahya Abdul-Mateen II nei panni ripettivamente di Fred Hampton e Bobby Seale membri del Black Panther Party. Nel cast anche Mark Rylance che interpreta l'avvocato difensore William Kunstler, Eddie Redmayne nei panni di Tom Hayden, veterano del movimento di protesta studentesco "Free Speech Movement" e Michael Keaton come l'avvocato attivista Ramsey Clark, Frank Langella come l'avvocato e giurista Julius Hoffman, John Carroll Lynch nei panni del pacifista radicale David Dellinger e Alex Sharp in quelli dell'attivista contro la guerra Rennie Davis.

La trama ufficiale:





Ciò che doveva essere una protesta pacifica alla Convention nazionale democratica del 1968 si trasformò in uno scontro violento con la polizia e la Guardia nazionale. Gli organizzatori della protesta - tra cui Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale - furono accusati di cospirazione per incitare ad una rivolta e il processo che seguì fu uno dei più noti della storia.

"Trial of the Chicago 7" arriverà su Netflix il 16 ottobre 2020.





