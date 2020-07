Marvel Studios sta sviluppando un nuovo progetto sul team degli Illuminati?

Di Pietro Ferraro giovedì 23 luglio 2020

Gli Illuminati potrebbero presto unirsi all'Universo Cinemtografico Marvel.

Il sito Illuminerdi (via Screenrant) riferisce che sarebbe attualmente in sviluppo un progetto parte dell'Universo Cinematografico Marvel, non è chiaro se si tratti di un film o una serie tv, dedicato al team degli Illuminati.

Il progetto sarebbe in sviluppo presso i Marvel Studios con la supervisione produttiva di Kevin Feige presidente dei Marvel Studios nonché direttore creativo per le divisioni fumetti, TV e animazione della compagnia.

Gli Illuminati creati da Brian Michael Bendis (testi) e Steve McNiven (disegni) hanno debuttato nell'albo New Avengers n. 7 (luglio 2005). Il team originale è formato quasi interamente da leader: il re di Atlantide Namor, gli scienziati Tony Stark /Iron Man degli Avengers e Reed Richards / Mr. Fantastic dei Fantastici Quattro, il re degli Inumani Black Bolt, lo stregone supremo Doctor Strange e il Professor Charles Xavier leader del team di mutanti X-Men. Altri personaggi che hanno fatto parte degli Illuminati hanno incluso Captain America, Pantera nera, Bestia, Captain Britain e persino membri degli Eterni. Il gruppo si è formato al termine della prima guerra Kree-Skrull convocato da Tony Stark nel palazzo reale di Pantera Nera, con il sovrano di Wakanda che all'iniziò rifiutò di far parte del team. Furono gli Illuminati ad esiliare Hulk negli eventi che precedono il fumetto "Planet Hulk" e il gruppo si sciolse poco prima degli eventi di "Civil War" a causa di un dissidio interno riguardo all'Atto di Registrazione dei Superumani voluto da Tony Stark.

Marvel Studios sta lavorando per portare gli X-Men, i Fantastici Quattro e Namor all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel e pare si stia pianificando anche di rilanciare gli Inumani dopo la fallimentare serie tv incentrata su Freccia Nera cancellata dopo una sola stagione. Quindi un film o una serie tv dedicata agli Illuminati non è da escludere all'indomani dell'acquisizione Disney-Fox che ha aperto alla possibilità di lanciare un nuovo team dopo gli Avengers.

Fonte: Illuminerdi