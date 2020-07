Top Gun 2 e A Quiet Place 2 rinviati al 2021 causa coronavirus

Di Pietro Ferraro venerdì 24 luglio 2020

Il ritorno di Tom Cruise nei panni di Maverick e il sequel dell'acclamato horror sci-fi di John Krasinski slittano causa emergenza coronavirus.

Le uscite dei sequel Top Gun: Maverick e A Quiet Place 2 sono state rinviate al 2021. Il sito Variety riporta che entrambi i film si sono adeguati alla riprogrammazione in corso di molte pellicole di alto profilo che sono slittate causa emergenza coronavirus e lockdown dei cinema americani, vedi il recente rinvio dei sequel di Avatar e il rinvio a data da destinarsi del Tenet di Christopher Nolan e il remake live-action di Mulan.

"Top Gun: Maverick", sequel del classico Top Gun del 1986, originariamente in uscita per il 23 dicembre di quest'anno, debutterà ora il 2 luglio 2021.





Dopo più di trent'anni di servizio come uno dei migliori aviatori della Marina, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) è nel posto a cui appartiene, spingendosi al limite come coraggioso pilota collaudatore e schivando l'avanzamento di grado che lo avrebbe messo a terra. Quando si ritrova ad addestrare un distaccamento di diplomati del Top Gun per una missione specializzata che cui nessun pilota vivente ha mai affrontato, Maverick incontra il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome da battaglia: "Rooster", il figlio del defunto amico e co-pilota di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw alias "Goose". Affrontando un futuro incerto e confrontandosi con i fantasmi del suo passato, Maverick è coinvolto in uno scontro con le sue paure più profonde, che culminano in una missione che richiede il massimo sacrificio da parte di coloro che saranno scelti per volare.

Il cast del film è completato da Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer, che torna come "Iceman". "Top Gun: Maverick" è diretto da Joseph Kosinski (Tron: Legacy), che ha diretto Cruise in Oblivion, da una sceneggiatura di Peter Craig, Justin Marks, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, quest'ultimo ha diretto Cruise in Jack Reacher - La prova decisiva e due film di Mission: Impossible, "Rogue Nation" e "Fallout".

Per quanto riguarda "A Quiet Place 2", il sequel dell'acclamato horror fantascientifico di John Krasinski subisce il suo secondo posticipo. Riprogrammato in origine da Paramount al 20 marzo 2020 slitta ora al 23 aprile 2021.

"A Quiet Place 2" riprenderà la storia da dove era terminato il primo film, con Evelyn (Emily Blunt) e i suoi figli che si preparano ad affrontare il mondo esterno senza il capofamiglia di Krasinski, che però rivedremo in questo sequel grazie ad un flashback che ci mostrerà come ha avuto origine l'invasione di creature aliene che hanno scalzato l'uomo dalla cima della catena alimentare.





In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

Il cast di "A Quiet Place 2", scritto e diretto da John Krasinski, include anche Millicent Simmonds, Noah Jupe e Djimon Hounsou.