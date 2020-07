Avatar 2: James Cameron annuncia rinvio al 2022 causa coronavirus

I nuovi film di Avatar slittano tutti di un anno causa emergenza Covid-19.

James Cameron ha ufficializzato sull'account Twitter di Avatar con una lettera ai fan in cui annuncia che Avatar 2 e i successivi quattro sequel sono tutti slittati di un anno a causa della pandemia di coronavirus.

Avatar 2 doveva uscire a dicembre 2021, ma ora è programmato per dicembre 2022, anche gli altri sequel in uscita, uno ogni due anni, sono stati riprogrammati per dicembre con Avatar 5 slittato fino al 2028.

Fan di avatar, Oel ngati kameie. "Io vi vedo." Spero anche voi rimaniate in salute e al sicuro. Come molti di voi sanno, a causa del COVID-19, siamo stati costretti ad un inaspettato lungo ritardo nell'iniziare le riprese live-action che stiamo attualmente svolgendo in Nuova Zelanda. Ciò che la maggior parte di voi probabilmente non sa è che la pandemia ci sta ancora impedendo di poter riprendere la maggior parte del nostro lavoro di produzione virtuale sui set di Los Angeles. Quel lavoro è tanto importante per i film quanto il lavoro live-action. Prima del COVID-19, tutto era sulla buona strada per portarvi il ​​primo sequel nel dicembre del 2021. Sfortunatamente, a causa dell'impatto che la pandemia ha avuto sul nostro programma, non è più possibile per noi fissare quella data. Non c'è nessuno più deluso da questo ritardo. Ma sono incoraggiato dalle incredibili performance del nostro cast e dallo straordinario lavoro che Weta Digital sta facendo per dare vita al mondo di Pandora e ai personaggi del film. Sono grato per il supporto che continuiamo a ricevere dai Disney Studios e in particolare da Alan Horn e Alan Bergman. L'intera azienda è indietro del 110% non solo dei sequel, ma anche del resto dei contenuti in franchising che abbiamo già in cantiere. Soprattutto, sono grato a voi, i nostri fan, per il vostro supporto nel corso degli anni e prometto che ciò che porteremo nei cinema lo farà. Come dicono i Na'vi, "Irayo", grazie. [James Cameron]