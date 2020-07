Star Wars: il prossimo film arriverà nel 2023

Di Pietro Ferraro venerdì 24 luglio 2020

L'emergenza Covid-19 spinge Disney a far slittare anche i nuovi film di Star Wars.

Disney ha annunciato lo slittamento di un anno del prossimo film di Star Wars che arriverà nelle sale nel 2023. Dopo aver archiviato la trilogia originale con "L'ascesa di Skywalker" Disney ha deciso di dare un po' di respiro ai fan che recentemente sembra non abbiano apprezzato la concentrazione di uscite cinematografiche proposta da Disney che ha deciso di dare la priorità al piccolo schermo con le serie tv The Mandalorian e lo spin-off di Obi-Wan Kenobi prodotto per il canale streaming Disney +.

Disney che in questo momento sta riprogrammando le sue uscite causa emergenza coronavirus ha deciso di far slittare anche le tre uscite fissate per i nuovi film di Star Wars, programmati in origine a dicembre 2022, 2024 e 2026 e ora posticipati al 22 dicembre 2023, 19 dicembre 2025 e 17 dicembre 2027.

Al momento ci sono in sviluppo quattro progetti oltre alla trilogia di Rian Johnson, il regista Taika Waititi (Thor: Ragnarok) ha recentemente annunciato di aver iniziato a scrivere con Krysty Wilson-Cairns (1917) il suo film ambientato nell'iconica "galassia lontana lontana" e ci sono in sviluppo ulteriori film dal produttore Kevin Feige, da J.D. Dillard regista di Sleight - Magia e un ulteriore progetto che vede coinvolta Laeta Kalogridis produttrice di Avatar.

Il futuro di Star Wars a livello creativo al momento non è chiaro, il flop immeritato del prequel Solo ha spinto lo studio a riflettere non solo sulle uscite troppo ravvicinate, ma anche sul formato spin-off e su come innovare la saga e introdurre il franchise ad un pubblico molto più giovane. Da questo punto di vista il film programmato per il 2023 sarà un importante banco di prova e mostrerà realmente quanto l'arrivo di Disney in Lucasfilm abbia realmente inciso sull'iconica saga creata da George Lucas.

