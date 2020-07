Sonic 2 ha una data di uscita, Jackass 4 rinviato a settembre 2021

Di Pietro Ferraro venerdì 24 luglio 2020

Paramount annuncia nuove date di uscita per il sequel di Sonic e il quarto film di Jackass.

Dopo il successo del suo debutto live-action, il popolare sonic dei videogiochi tornerà nei cinema nella primavera del 2022 mentre un altro sequel, l'annunciato Jackass 4 di Paramount, è slittato fino a settembre 2021.

L'ottimo Sonic - Il film insieme al divertente Detective Pikachu hanno risollevato le sorti dei film live-action tratti da videogiochi, anche se il film ispirato al popolare riccio blu dei videogiochi SEGA ha rischiato grosso quando i fan hanno deciso di boicottare la pellicola dopo aver visto una prima immagine ufficiale del personaggio creata per il live-action, un design che ha lasciato perplesso anche il programmatore Yuji Naka, creatorte di Sonic con l'artista Naoto Ohshima, che ha ringraziato i fan per aver fatto sentire la loro voce. Dopo il tam tam sui social media lo studio ha rinviato l'uscita del film, ha messo mano al design del personaggio facendo lievitare il budget, scelta che però ha pagato poiché il film ha incassato 306 milioni di dollari di cui 145 incassati in patria. A questo punto visto l'enorme successo lo scorso maggio Paramount ha dato luce verde a Sonic 2 che ora apprendiamo arriverà nei cinema l'8 aprile 2022.

Sempre in casa Paramount è stato annunciato un ulteriore slittamento per il sequel Jackass 4 già ritardato in prima battuta da marzo 2021 a luglio 2021 a causa della pandemia di coronavirus e ora visto l'acuirsi dell'emergenza sanitaria globale lo studio annuncia un ulteriore posticipo del film che arriverà nelle sale il 3 settembre 2021.

Jackass ha debuttato come programma televisivo in onda per tre edizioni su MTV dal 2001 al 2002 lanciando la carriera di Johnny Knoxville. La serie ebbe abbastanza successo da generare un film per il grande schermo, Jackass: The Movie del 2002 che sfiorò gli 80 milioni di dollari d'incasso nel mondo generando a sua volta due sequel e uno spin-off: Jackass Number Two del 2006 (84 milioni d'incasso), Jackass 3D del 2010 (171 milioni) e Jackass presenta: Nonno cattivo del 2013 (151 milioni). Incassi che giustificano un ulteriore sequel visto che il budget massimo investito per il franchise è stato di 20 milioni di dollari, l'originale Jackass ne era costati solo cinque, il problema che un quarto film arriverebbe a ben 11 anni dall'ultimo sequel e il lasso di tempo è piuttosto lungo, anche se il successo dello spin-off "Nonno Cattivo" fa ben sperare sulla voglia degli spettatori di vedere un altro film a base di scherzi, folli prove e candid-camera.

Il rinvio della data di uscita di "Jackass 4" arriva sulla scia di altri slittamenti decisi dallo studio causa coronavirus che hanno visto posticipati anche Top Gun: Maverick (2 luglio 2021), il film d'animazione The Tiger's Apprentice (10 febbraio 2023) e A Quiet Place 2 (23 aprile 2021).

Fonte: Collider / Variety