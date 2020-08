Undergods: trailer dell'antologia fantasy distopica di Chino Moya

Di Pietro Ferraro sabato 15 agosto 2020

L'opera prima distopica di Chino Moya debutterà Al Fantasia Film Festival 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un trailer e una locandina dell'antologia fantasy distopica Undergods, opera prima dell'esordiente Chino Moy che sarà uno dei titoli in competizione per lo Cheval Noir Award al prossimo Fantasia Film Festival, la cui 23esima edizione si terrà in virtuale dal 20 agosto al 2 settembre.

Il film è ambientato in un'Europa in declino è una raccolta di racconti cupamente umoristici e fantastici che circondano una serie di uomini i cui mondi cadono a pezzi dopo la visita inattesa di uno sconosciuto. Il film è descritto come un'esplorazione di "epoche e realtà disparate che fondono le utopie fallite del 20° secolo e gli incubi dell'Ikea ​​del 21° secolo".

Il nutrito cast corale di provenienza europea include Kate Dickie (Prometheus, The Witch), Ned Dennehy (Peaky Blinders, Mandy), Géza Röhrig (Son of Saul, Resistance), Adrian Rawlins (Chernobyl, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte II) e Jan Bijvoet (Into the Night, Peaky Blinders).

Il film è stato prodotto con il sostegno del British Film Institute e con i fondi della National Lottery, del Wallonia Brussels Fund for Audiovisual and Cinema, dell'Estonian Cultural Fund, dell'Estonian Film Institute e dello svedese I Vast.

Fonte: Deadline