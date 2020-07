The Tender Bar: George Clooney regista per un film Amazon

Di Pietro Ferraro sabato 25 luglio 2020

Il libro di memorie bestseller di J.R. Moehringer diventerà un film prodotto da Amzon Studios.

Amazon Studios e George Clooney sono in trattative per The Tender Bar. Il sito Deadline riferisce che George Clooney dirigerà e produrrà il film basato sul libro di memorie bestseller del 2005 di J.R. Moehringer adattato dallo sceneggiatore premio Oscar William Monahan (The Departed).

Se l'accordo andrà a buon fine Clooney produrrà con la sua Smokehouse Pictures fondata nel 2006 con l'attore e sceneggiatore Grant Heslov. Clooney per girare "The Tender Bar" ha rinunciato al progetto Boys in the Boat di MGM, sulla squadra di canottaggio dell'Università di Washington che vinse una medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1936.

La trama ufficiale del romanzo:

Un memoriale commovente, vividamente raccontato, pieno di cuore, drammaticità e tempi comici squisiti, su un ragazzo che si sforza di diventare un uomo e la sua storia d'amore con un bar. J .R. Moehringer è cresciuto ascoltando una voce: era il suono del padre scomparso, un disc-jockey che è scomparso prima che J.R. pronunciasse le sue prime parole. Da ragazzo, J.R. premeva l'orecchio su una radiosveglia, sforzandosi di sentire in quella voce risonante i segreti della mascolinità e le chiavi della propria identità. La madre di J.R. era il suo mondo, la sua ancora, ma aveva bisogno di qualcos'altro, qualcosa di più, qualcosa che non poteva nominare. Quindi si rivolse al bar all'angolo, un grandissimo salone di New York che era un santuario per tutti i tipi di uomini: poliziotti e poeti, attori e avvocati, giocatori d'azzardo e uomini qualunque. I personaggi sgargianti lungo il bar, tra cui lo zio Charlie di J.R., un sosia di Humphrey Bogart; Colt, un sorta di Orso Yogi; Joey D, un combattente dal cuore tenero e Cager, un eroe di guerra si sono presi cura di J.R. e gli hanno fornito una sorta di paternità surrogata. Quando giunse il momento per J.R. di uscire di casa, il bar divenne una via di accesso - dal suo ingresso a Yale, dove annaspò come studente con una borsa di studio fuori dal suo elemento; alla sua prima tragica storia d'amore con una donna fuori dalla sua portata; alla sua esperienza come copista al New York Times, dove era un ingranaggio difettoso in una vasta macchina fuori controllo. In tutto questo, il bar offriva riparo dal fallimento, dal rifiuto e infine dalla realtà, finché alla fine il bar voltò le spalle a J.R.. Avvincente, commovente e dolorosamente divertente, The Tender Bar è allo stesso tempo un ritratto evocativo di un ragazzo e il suo lottare per diventare un uomo, e una rappresentazione toccante di come alcuni uomini rimangono ragazzi perduti.

Vedremo Clooney prossimamente in veste di regista e attore in The Midnight Sky, un thriller post-apocalittico di Netflix attualmenet in post-produzione e sprovvisto di una data di uscita, in cui Clooney interpreta un solitario scienziato nell'Artico che cerca di fermare una squadra di astronauti guidati da Felicity Jones che stanno tornando su una Terra colpita da una misteriosa catastrofe globale.