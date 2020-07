Centigrade: trailer del survival-thriller basato su una storia vera

Di Pietro Ferraro sabato 25 luglio 2020

Una giovane coppia intrappolata in auto sulle montagne della Norvegia cerca di sopravvivere a ghiaccio, allucinazioni e ipotermia.

Disponibili trailer e poster di Centigrade, un ansiogeno e claustrofobico survival-thriller basato sulla vera storia vera di una giovane coppia di americani, con lei in dolce attesa, che nel 2002 si avventurò sulle montagne artiche della Norvegia rimanendo intrappolati nel loro SUV alla prese con allucinazioni e ipotermia.

La trama ufficiale:

"Centigrade" è un survival-thriller di alto profilo basato su agghiaccianti eventi reali. Una coppia di sposi si ritrova intrappolata nel loro veicolo congelato dopo una bufera di neve e lotta per sopravvivere tra temperature a picco e ostacoli imprevisti. A -40 gradi i polmoni si congelano e il tempo sta per scadere...

La giovane coppia, Matthew e Naomi, è interpretata da Genesis Rodriguez (40 carati, Tusk, Run All Night - Una notte per sopravvivere) e Vincent Piazza (Jersey Boys, The Assassination), quest'ultimo noto soprattutto per il ruolo di Lucky Luciano nella serie tv Boardwalk Empire.

"Centigrade" è diretto da Brendan Walsh, al suo primo lungometraggio cinematografico dopo aver codiretto la commedia televisiva Brilliant Idiot ed episodi di serie tv come Royal Pains e Nurse Jackie. Walsh dirige da una sua sceneggiatura scritta con l'esordiente Daley Nixon.

Il film prodotto da Amanda Bowers, Molly Conners, Vincent Morano, Keri Nakamoto, Jane Oster, Bradley J. Ross e Brendan Walsh debutterà negli Stati Uniti il 28 agosto e nel nel Regno Unito il 31 agosto.