Bill and Ted 3: nuovo trailer e data di uscita del sequel "Face the Music"

Di Pietro Ferraro sabato 25 luglio 2020

Alex Winter e Keanu Reeves tornano al cinema nei panni di Bill & Ted a 29 anni da "Un mitico viaggio".

Disponibili un nuovo trailer e una nuova locandina di Bill & Ted 3 aka Bill & Ted Face the Music , il sequel che vede ancora insieme Keanu Reeves e Alex Winter a quasi trent'anni dalla commedia Un mitico viaggio. Il nuovo trailer arriva con una nuova data di uscita americana che dal 28 agosto slitta al 1° settembre con il film che sarà distribuito sia nelle sale che "on demand".

La trama ufficiale:

La posta in gioco è più alta che mai per gli improvvisati viaggiatori del tempo William "Bill" S. Preston (Keanu Reeves) e Theodore "Ted" Logan (Alex Winter). Tuttavia, per adempiere al loro destino rock and roll, i migliori amici ormai di mezza età partono per una nuova avventura quando un visitatore del futuro li avverte che solo una loro canzone potrà salvare la vita come la conosciamo. Lungo la strada, saranno aiutati dalle loro figlie, un nuovo gruppo di personaggi storici e alcune leggende della musica - per cercare la canzone che sistemerà il loro mondo e porterà armonia nell'universo.

Il nuovo trailer ci mostra Bill e Ted che nel frattempo si sono sposati con Joanna (Jayma Mays) ed Elizabeth (Erinn Hayes) e sono diventati papà rispettivamente di Billie (Brigette Lundy-Paine della serie tv "Atypical") e Thea (Samara Weaving del film horror "Finché morti non ci separi").

Dean Parisot (Galaxy Quest) dirige da una sceneggiatura di Ed Solomon e Chris Matheson già scrittori dei due film precedenti. Altri membri del cast includono William Sadler nei panni della Morte, Amy Stoch nei panni di Missy e Hal Landon Jr. nei panni del padre di Ted. Il cast è completato da Kid Cudi, Erinn Hayes, Jayma Mays, Beck Bennet, Kristen Schaal e Holland Taylor. A bordo anche la figlia di George Carlin, Kelly, che è stata reclutata per onorare il personaggio di Rufus (Carlin è scomparso nel 2008).

