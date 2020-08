The Amityville Harvest: trailer dell'horror con vampiri di Thomas J. Churchill

Di Pietro Ferraro lunedì 17 agosto 2020

Una troupe di documentaristi incappa nella dimora di un vampiro che trasformerà il loro viaggio in puro terrore.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Lionsgate ha reso disponibile un primo trailer ufficiale di The Amityville Harvest, nessun collegamento con il popolare franchise horror, un vampire-movie diretto da Thomas J. Churchill. La trama segue una troupe di documentaristi in visita un antico maniero dove incontrano il misterioso e inquietante padrone di casa che stranamente nessuno riesce ad immortalare in video.

La trama ufficiale:

In questo intenso racconto dell'orrore, una visita ad una villa in rovina diventa un viaggio nel puro terrore. Durante la permanenza in un antico maniero per indagare sulla sua storia legata al contrabbando di liquori, Christina (Sadie Katz dell'horror "Wrong Turn 6") e il suo team di documentaristi intervistano l'inquietante padrone di casa Vincent (Kyle Lowder della commedia "Misfits"), ma nessuno può catturare la sua immagine o la sua voce in video! Dopo sogni scioccanti e vari incontri sanguinosi, i membri della troupe cadono sotto l'incantesimo ipnotico di Victor. Riusciranno Christina e sua sorella ad evitare la magia oscura di Victor e sopravvivere alla mortale mietitura di Amityville?

Il cast è completato da Paul Logan, Eileen Dietz, Kyle Lowder, Julie Anne Prescott, Yan Birch, Johanna Rae, Michael Cervantes, Eva Ceja, Nicholas Waters, Patrick Mulderrig, Dylan George, Brandon Alan Smith e Rufus Dorsey.

Thomas J. Churchill dirige "The Amityville Harvest" da una sua sceneggiatura. I crediti di Churchill includono il recente The Day of the Living Dead, uno zombie-movie ambientato nella Hollywood del 1957, il crime-thriller System Devoured, il crime-horror Lazarus: Apocalypse e il thriller d'azione Check Point. "The Amityville Harvest" debutterà negli Stati Uniti direttamente in DVD e VOD il 20 ottobre.

