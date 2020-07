Terrifier 2: trailer e poster del sequel horror con Art il Clown

Di Pietro Ferraro domenica 26 luglio 2020

Art il Clown ritorna per un'altra sanguinosa notte di Halloween.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer di Terrifier 2 che annuncia il ritorno di Art the Clown, il sequel stato scritto e diretto da Damien Leone (Frankenstein vs. The Mummy) che ha diretto anche il film originale.

La trama ufficiale:

Dopo essere stato resuscitato da una sinistra entità sinistra, Art il Clown ritorna nella Contea di Miles dove deve cacciare e uccidere una ragazza e suo fratello minore durante la notte di Halloween. Mentre il conteggio dei corpi aumenta, i due fratelli combattono per restare in vita mentre scoprono la vera natura degli intenti malvagi di Art.

Il cast di "Terrifier 2" include Lauren Lavera, David Howard Thornton, Elliott Fullam, Sarah Voigt, Kailey Hyman, Casey Hartnett, Felissa Rose, Samantha Scaffidi, Tamara Glynn e Jackie Adragna.

Damien Leone ha dichiarato che Sienna è un personaggio che ha cercato di portare dalla pagina allo schermo per più di un decennio e che l'attrice Lauren LaVera è nata per interpretarlo.

È il mio personaggio preferito in assoluto tra quelli che scritto, e vedere Lauren LaVera darle vita è stato un sogno assoluto diventato realtà che amerò sempre. Non vedo l'ora che tutti voi fan di Terrifier la vedano in azione.

L'originale Terrifier nasce come spin-off basato sul raccapricciante pagliaccio visto nell'antologia horror All Hallow's Eve sempre diretta da Damien Leone che ricordiamo è un esperto di effetti speciali e make-up. Art il Clown è un personaggio creato da Leone nel 2008 per un suo cortometraggio dal titolo The 9th Circle. Nel 2011 Art è tornato protagonista di un secondo corto con lo stesso titolo del film, Terrifier. Infine i due cortometraggi sono stati inseriti nell'antologia horror All Hallow's Eve.