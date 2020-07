We Can Be Heroes: Robert Rodriguez annuncia cameo di Sharkboy e Lavagirl

Di Pietro Ferraro domenica 26 luglio 2020

Il nuovo film per ragazzi e famiglie di Robert Rodriguez prodotto da Netflix includerà anche Sharkboy e Lavagirl.

Nel corso di un panel del sito Collider al ComicCon@Home, il regista Robert Rodriguez (Machete) ha rivelato che i personaggi di Sharkboy e Lavagirl faranno un'apparizione cameo in We Can Be Heroes, la sua nuova avventura con supereroi prodotta da Netlix.

Sharkboy e Lava Girl si presentano come supereroi genitori che ora hanno una figlia che ha i poteri di Shark e Lava....

Non è stato specificato, ma senza dubbio il cameo sarà interpretato dagli Sharkboy e Lava Girl originali, Taylor Lautner e Taylor Dooley, apparsi in Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D del 2005.

"We Can Be Heroes" che vedrà la partecipazione di Pedro Pascal, Priyanka Chopra e Christian Slater è stata una sfida per Rodriguez che è riuscito ad evitare lo stop per l'emergenza sanitaria globale causata dal coronavirus.

I miei figli hanno l'età in cui possono fare film al mio fianco. Quindi ci è venuta l'idea di...come una squadra di Avengers, ma tutti hanno figli. I bambini hanno dei poteri ma non sanno come usarli perché sono così giovani. È stato il film più stimolante che abbia mai fatto perché, qualsiasi regista lo sa, la scena più stimolante è stata la scena di una cena in cui hai un sacco di gente. In tutto il film ho avuto undici ragazzi supereroi in ogni scena. Cercare di capire come filmare è stato incredibile. È davvero stimolante ed emozionante e l'ho già girato e lo stavo montando quando è avvenuta la [pandemia]. Do gran lunga i miei fan più sfegatati in tutti questi anni sono stati quelli dei miei film per ragazzi. Il mio pubblico di Spy Kids. Questi ragazzi guardano ripetutamente quei film perché sono film d'azione realizzati per bambini e famiglie, in particolare in un momento in cui hanno bisogno di responsabilizzazione. Netflix è venuto da me perché i film di Spy Kids erano andati così bene sul loro servizio. Hanno detto "potresti fare una serie di film simili" E io ho risposto: "Mi piacerebbe molto!" Sarebbe stato difficile realizzarli per il cinema perché i bambini non potevano andare al cinema e guardarli mille volte. I genitori dovrebbero portarceli. Con Netflix, possono semplicemente sedersi lì e [fa il gesto di premere il pulsante play]. Non devo sedermi lì e guardare Glitter Force con mia figlia, può semplicemente fare clic su di esso tutte le volte che vuole. Ecco perché ottengono numeri così alti su quei tipi di film.

In "We Can Be Heroes", quando invasori alieni rapiscono i supereroi della Terra, i loro figli vengono portati via in una location sicura del governo. Ma l'intraprendente adolescente Missy Moreno non si fermerà davanti a nulla per salvare suo padre supereroe, Marcus Moreno. Missy si unisce al resto dei superkids per sfuggire alla misteriosa baby-sitter del governo, la signora Granada. Se vogliono salvare i loro genitori, dovranno lavorare insieme usando i loro poteri individuali - dall'elasticità al controllo del tempo alla previsione del futuro - e formare una squadra eccezionale.

Il cast del film include anche Boyd Holbrook, Christopher McDonald, Sung Kang, Adriana Barraza, Haley Reinhart, YaYa Gosselin, Wayne Pére, Vivien Lyra, Rachel Specter, Akira Akbar e Brittany Perry-Russell.