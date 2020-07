Archenemy: trailer dell'action fantascientifico con Joe Manganiello supereroe

Di Pietro Ferraro lunedì 27 luglio 2020

Joe Manganiello è un supereroe di un'altra dimensione finito accidentalmente sulla Terra dove scopre di non avere poteri.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer di Archenemy, un action fantascientifico che strizza l'occhio al genere supereroistico e che vede protagonista Joe Manganiello nei panni di un supereroe di un'altra dimensione finito accidentalmente sulla Terra dove scopre di non avere poteri.

La trama ufficiale:





Max Fist (Joe Manganiello), che afferma di essere un eroe di un'altra dimensione che è caduto attraverso tempo e lo spazio sulla Terra, dove non ha poteri. Nessuno crede alle sue storie ad eccezione di un adolescente locale di nome Hamster (Skylan Brooks).

Il cast del film include anche Glenn Howerton, Zolee Griggs, Joseph D. Reitman, Amy Seimetz, Mac Brandt, Zolee Griggs, Kieran Gallagher, Amje Elharden, Luis Kelly-Duarte e Christopher Guyton.

"Archenemy" è scritto e diretto da Adam Egypt Mortimer, già regista dell'horror L'odio che uccide e più recentemente dell'intrigante thriller-horror Daniel Isn't Real con protagonista Patrick Schwarzenegger.

Vedremo prossimamente Joe Manganiello anche nella commedia d'azione The Sleepover che segue due fratelli che scoprono che la loro mamma è una ex ladra parte del programma protezione dei testimoni costretta a a fare un ultimo lavoro; nella commedia ambientata negli anni ottanta Shoplifters of the World che segue la folle notte di quattro amici che si scatenano dopo la notizia dello scioglimento dell'iconica band britannica The Smiths; e si spera che Manganiello riesca finalmente a riprendere il ruolo di Deathstroke nell'Universo Esteso DC sia nel film in solitaria sul supercriminale a cui sta lavorando Gareth Evans sia nel sequel Justice League 2.

"Archenemy" è prodotto da Joe Manganiello, Nick Manganiello, Daniel Noah, Kim Sherman, Lisa Whalen ed Elijah Wood con la sua compagnia SpectreVision. Il film non ha una data di uscita ufficiale, ma non arriverà prima del 2021.

Fonte: Bloody Disgusting