Thor: Love and Thunder - data inizio riprese e dettagli ufficiali sulla trama

Di Pietro Ferraro lunedì 27 luglio 2020

Natalie Portman e Taika Waititi forniscono aggiornamenti sull'atteso quarto film di Thor.

Novità ufficiali sull'atteso Thor: Love and Thunder che arrivano direttamente dall'attrice Natalie Portman e dal regista Taika Waititi.

Portman durante una chat live in cui stava chiacchierando con Serena Williams sul marchio d'abbigliamento di quest'ultima, ad un certo punto ha rivelato riguardo a Thor 4: "Gireremo Australia all'inizio del prossimo anno".

Per quanto riguarda invece Waititi durante un'intervista con BBC News in cui ha rivelato di aver cominciato a scrivere la sceneggiatura del suo film di Stars Wars, parlando di Thor 4 ha dichiarato: "Penso che stia andando davvero bene. Abbiamo scritto e riscritto la sceneggiatura per oltre un anno e...in realtà, questa settimana, faremo un altro passaggio su di essa". Waititi ha descritto la sceneggiatura di Thor 4 come "Folle e anche molto romantica perché voglio fare qualcosa che non ho mai fatto o mai curato. Vorrei approcciare qualcosa del genere."

"Thor: Love and Thunder" sarà interpretato da Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Christian Bale nei panni dell'antagonista principale ancora senza identità e la citata Natalie Portman che tornerà nei panni di Jane Foster e per l'occasione incarnerà un nuovo Thor al femminile come nel fumetto "Mighty Thor" di Jason Aaron, fumetto in cui Thor perde la capacità di sollevare Mjolnir e Jane ne entra in possesso diventando la nuova "Dea del Tuono".

Il ritorno di Portman nei panni di Jane nella sua forma di Thor al femminile è un enorme cambiamento rispetto a dove il pubblico l'ha vista l'ultima volta. Era un'astrofisica di successo dopo Thor: The Dark World, ma se "Thor: Love and Thunder" seguirà i fumetti, ci saranno momenti difficili per la Jane versione "Dea del Tuono". Nel materiale originale Jane si ammala di cancro dopo la morte della sua famiglia. Jane sarà assistita in quel di Asgard, ma rifiuterà di essere curata con la magia e un bel giorno dimostrerà di essere degna di impugnare il Mjolnir. Purtroppo si scoprirà che ogni volta che Jane utilizza il potere del martello e si trasforma nella Dea del Tuono, il suo cancro avanza inesorabile.

"Thor: Love and Thunder" arriverà nei cinema il 25 marzo 2022.

Fonte: Screenrant