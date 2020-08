Alone: trailer e poster del survival-thriller di John Hyams

Di Pietro Ferraro martedì 18 agosto 2020

Una donna braccata dal suo rapitore combatte contro la natura selvaggia per scampare alla morte.

Disponibili trailer e poster di Alone, un survival-thriller diretto dal regista John Hyams che segue una vedova in viaggio che viene rapita da un assassino a sangue freddo e si ritrova in fuga nella natura selvaggia a combattere per la propria sopravvivenza.

La trama ufficiale:

Ambientato nella natura selvaggia del Pacifico nord-occidentale, il film segue le vicende di Jessica, recentemente rimasta vedova, che, in fuga dalla città nel disperato tentativo di far fronte, viene rapita e rinchiusa in una baita di un uomo misterioso. La sua fuga dalle grinfie di questo rapitore omicida la porta nel cuore della natura selvaggia, con solo il suo ingegno su cui fare affidamento per sopravvivere mentre il suo inseguitore si avvicina.

Il film vede peotagonisti Jules Willcox (Bllodline) come Jessica e Marc Menchaca (Dion) come il misterioso rapitore. Il cast è completato da Anthony Heald, Jonathan Rosenthal, Laura Duyn, Nico Floresca, Max Huskins, Shelly Lipkin, Brenton Montgomery, Betty Moyer, Katie O'Grady, Emily Sahler.

John Hyams, regista dei film Universal Soldier: Regeneration e Universal Soldier - Il giorno del giudizio nonché di episodi della serie tv Black Summer, dirige da una sceneggiatura scritta dallo svedese Mattias Olsson (Gone) alla sua prima produzione internazionale. "Alone" debutterà in sale selezionate degli Stati Uniti e in VOD a partire dal 18 settembre.

Fonte: Bloody Disgusting